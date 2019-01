WODC-directeur Annelies Daalder: We hebben de botsproef doorstaan

Ze zwijgt als eind 2017 een brief van oud-collega Marianne van Ooyen naar ‘Nieuwsuur’ uitlekt. Van Ooyen klaagt daarin dat ambtenaren van toenmalig minister Opstelten van justitie en veiligheid hebben geprobeerd zich te bemoeien met haar onderzoeken naar het Nederlandse drugsbeleid.

Ze kan zich ook niet verdedigen als er naar aanleiding van die onthulling maar liefst drie onafhankelijke onderzoekscommissies het reilen en zeilen van ‘haar’ WODC onderzoeken. De eerste concludeert dat de top van het ministerie zich in drie gevallen ‘onbehoorlijk’ heeft gemengd in de betreffende drugsonderzoeken. De tweede constateert dat de top van het ministerie en WODC-directeur Frans Leeuw de klager Van Ooyen onvoldoende serieus hebben genomen. Leeuw legt daarop zijn functie neer, waarop Annelies Daalder afgelopen zomer van ‘plaatsvervangend’ directeur opeens ‘waarnemend’ directeur van het WODC wordt. Zij moet plots dit eens zo gerenommeerde instituut door een crisis leiden. ‘Wanneer vertel je óns verhaal nu eens een keer?’, vraagt haar personeel, dat de verdachtmakingen beu is. Maar Daalder deelt mee dat ze pas reageert als alle onderzoeken op tafel liggen. Vandaag was het zover. Met de titel ‘Ongemakkelijk onderzoek’ is de kritische trilogie compleet.

“Het is heel erg moeilijk te zwijgen als er van alles over je organisatie wordt gezegd dat grote invloed heeft op de mensen die er werken. Zeker als er weinig nuance is, wordt het moeilijk om op je handen te zitten. Dan wil je erg graag reageren, uitleggen. Maar ik heb er voor gekozen dit niet te doen omdat ik de commissies niet voor de voeten wilde lopen. Die moesten in alle rust hun werk kunnen doen.”

“Bij het WODC werken ruim honderd mensen, die allemaal proberen hun werk als onderzoeker zo goed en integer als mogelijk te doen. Maar door de negatieve publiciteit was opeens iedereen verdacht. Medewerkers moesten verdedigen waarom ze nog bij het WODC werken. Met daarbij opgeteld de ervaring van die openbaar geworden vertrouwelijke mails, ontstond er een sfeer van boosheid en onveiligheid. Een heel vervelende situatie om in te werken.”

“Ik vond het heel lastig dat de eerste commissie in haar rapport een enorme hoeveelheid citaten heeft opgenomen uit mails van vijf jaar geleden, die vertrouwelijk zijn gewisseld tussen collega’s en opeens voor heel Nederland te lezen waren. Iedereen schrijft mails aan collega’s, en daar gaan ook mails aan vooraf en daar komen nog een heleboel achteraan. Er volgt nog een gesprek. Maar in dit rapport stonden fragmenten van mails die niet bedoeld waren voor de openbaarheid, zonder enige context. En iedereen mag er wat van vinden. Sterker nog: iedereen vindt er wat van, zonder enige nuance.

Beleidsonderzoek

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot de universiteiten houdt het WODC zich vooral bezig met wat beleidsonderzoek heet. Op verzoek van de ministeries of de Tweede Kamer voeren de medewerkers hun onderzoeken uit, waarbij in het beginstadium onderling contact kan zijn over de specifieke onderzoeksvragen. Wat dat betreft kan het voordelig zijn als ministerie en onderzoekers elkaars ‘nabijheid’ voelen. Daarna dienen de beleidsmedewerkers van het ministerie het onderzoek ‘los te laten’ zodat het onafhankelijk kan plaatsvinden. Het WODC zelf bepaalt hoe wordt onderzocht, en wat de resultaten zijn. Zeventig procent van het onderzoek dat bij het WODC wordt besteld, wordt extern uitgevoerd. Het instituut is in die gevallen een intermediair tussen ‘beleid’ en wetenschap.

In het derde rapport dat vandaag uitkwam over de verstoorde relatie tussen het ministerie en het WODC krijgen vooral de beleidsambtenaren van het departement de zwarte piet toegespeeld. Zij zijn het die ongeoorloofde druk uitoefenden op onderzoekers van het WODC. Niet incidenteel, zoals eerder in de andere rapporten gesuggereerd. Er is sprake van ‘structurele’ tekortkomingen bij de controle van de onafhankelijkheid.