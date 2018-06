WK-titelverdediger Duitsland kan na vandaag al uitgeschakeld zijn

Die Mannschaft had zich een andere terugkeer in Rusland voorgesteld. Bijna een jaar nadat een sterk verjongd Duits elftal overtuigend de Confederations Cup won, staat de wereldkampioen van 2014 al in de groepsfase van het WK met de rug tegen de muur. De ontmoeting met Zweden, zaterdagavond om 20.00 uur in Sotsji, is niet zomaar een wedstrijd, maar meteen een finale.

De formatie van bondscoach Löw deed tijdens de Confederations Cup ook Sotsji aan. In de olympische stad aan de Zwarte Zee was Duitsland in de halve finale met 4-1 veel te sterk voor Mexico, het land dat afgelopen zondag op het WK de titelverdediger met 1-0 klopte. Een tweede misstap tegen Zweden kan fataal uitpakken voor het elftal dat na de nederlaag tegen Mexico fikse kritiek te verduren kreeg.

Özil is het mikpunt van kritiek na de nederlaag tegen Mexico

Over de opstelling en de tactiek bijvoorbeeld. Löw zou het elftal, met acht wereldkampioenen van 2014 in de basis, met te veel offensieve aspiraties het veld in gestuurd hebben. Bijna iedereen dacht alleen maar vooruit en de verdedigers Hummels en Boateng stonden er bij Mexicaanse counters alleen voor. Duitsland mocht niet klagen dat het slechts één keer verkeerd afliep bij het enige doelpunt van Lozano.

Mikpunt Van de spelers was vooral Özil het mikpunt van kritiek. In de aanloop naar het WK eiste de politieke partij AfD dat hij en Gündogan uit de selectie werden verwijderd, omdat ze met de Turkse president Erdogan op de foto waren gegaan. In de laatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Saudi-Arabië werd Gündogan voortdurend uitgefloten. Özil deed niet mee vanwege een lichte blessure. Na de wedstrijd tegen Mexico werd Özil ook op sportieve gronden bekritiseerd. Oud-international Matthaüs zei dat hij het gevoel had dat Özil zich niet op zijn gemak voelde in het shirt van Duitsland. "Hij speelt alleen goed als het elftal goed draait. Maar als het niet loopt, is zijn lichaamstaal negatief. Hij speelt zonder plezier, zonder hart." Het winnende doelpunt van Lozano werd ook Özil voor een groot deel aangerekend. Hij zou zich te makkelijk hebben laten uitkappen door de Mexicaan van PSV. Na de treffer liet Löw onmiddellijk Reus warmlopen, maar hij zette de middenvelder van Borussia Dortmund pas in de tweede helft in. In Duitsland is er veel onbegrip over het feit dat de in Dortmund uitblinkende Reus geen basisplaats heeft. Mexico's Hirving Lozano juicht na het scoren van de (achteraf gebleken) winnende goal. © AP