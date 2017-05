WK-kwalificatietoernooi in eigen land unieke kans voor volleybalmannen

Het Nederlandse mannenvolleybalteam kan een beetje worden vergeleken met Feyenoord. Wachten de Rotterdammers al achttien jaar op een landstitel, de Nederlandse ‘Lange Mannen’ hebben al vijftien jaar niet aan een wereldkampioenschap meegedaan. De hunkering naar een WK is dan ook groot.

Bondscoach Gido Vermeulen kan er niet omheen: van alle ‘zomers die de spelers maken’, zoals Vermeulen het noemt, is dit wel de zomer waarin plaatsing voor een WK kan worden afgedwongen. De omstandigheden kunnen in ieder geval moeilijk beter zijn. Het kwalificatietoernooi van 23 tot 28 mei is in Koog aan de Zaan en Apeldoorn, en kent bovendien een gunstige loting: Nederland is in de poule het hoogst geklasseerde land. “We weten heel goed dat dit dé kans is. Een eventuele tweede kans wordt sowieso moeilijker.”

Het WK is een hoofddoel, een eerste eindpunt van een plan dat in 2015 werd gestart. Toen stelde Vermeulen al dat hij in 2018 niet aan de zijlijn wilde toekijken. Dat draaiboek is inmiddels vervangen door een vierjarenplan (2017 is daarin jaar twee), maar de ambitie blijft. Vermeulen moet een beetje lachen. “Er is hier geen enkele speler die een WK heeft meegemaakt. Dat is best een rare situatie.”

Druk? Jazeker, al probeert Vermeulen het daar niet veel over te hebben (“We praten niet over moeten, maar we willen graag”). Toch is plaatsing eigenlijk vereist voor de ploeg, die zich toch meer en meer overvleugeld weet door het vrouwenvolleybalteam en de beachvolleyballers. Een opsteker is broodnodig.

Financiële injectie Al vijf jaar krijgt de mannenploeg geen steun van NOC*NSF. Er was een financiële injectie van het TEAMKPN Sportfonds voor nodig om dit jaar een goed programma te organiseren. Met het extra geld kon bijvoorbeeld topland Italië in augustus naar ons land worden gehaald, als Nederland zich voorbereidt op het EK. Maar met het geld konden onder meer ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, metertjes worden geplaatst op elke stang die in de fitnesszaal wordt getild. Met de daarmee te vergaren data kunnen de schema’s voor de spelers tot op detail worden uitgedacht. Dat is voor dit moment de puzzel voor Vermeulen. Een kleine twee weken voor het WK-kwalificatietoernooi heeft hij nog geen team waarin iedereen even fit is. Sommige spelers waren eind maart al klaar met de competitie. Anderen speelden heel april nog wedstrijden, zonder al te veel training tussendoor. Tussen vandaag en zaterdag moet Vermeulen een eerste keuze maken. Eerste spelverdeler Daan van Haarlem (28) zit normaal gesproken wel bij het team, als hij tenminste niet geblesseerd raakt. Hij was een van die spelers die bij zijn Tsjechische club Kladno in april nog speelde voor de prijzen. Vorige week sloot hij pas aan bij Oranje. Hij heeft drie dagen vakantie gehad. Van Haarlem beseft ook dat de druk gaat toenemen, met het toernooi om de hoek en de ideale omstandigheden die vrijwel constant worden benadrukt. “Gelukkig is er een belangrijke regel: reizen is altijd slecht voor je. En dat hoeven wij niet.” Hij is nog over een ander aspect positief: hij had als spelverdeler slechts een week nodig om te merken dat de automatismen er veel meer in zitten dan vorig jaar. “Toen deden we daar anderhalve maand over. Nu beginnen we op een hoger niveau. Dus ja, we weten heel goed dat we dit moeten kunnen halen.”

