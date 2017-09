WK-kwalificatie: Zweden tankt vertrouwen, Spanje ruim langs Italië

Zweden, in theorie nog concurrent van Nederland in WK-kwalificatiepoule A, heeft in en tegen Wit-Rusland het vertrouwen en het doelsaldo opgekrikt: 0-4. Bij de rust leidde de ploeg van bondscoach Jan Andersson al met 0-3. Na de pauze wist het kansloze Wit-Rusland de schade beperkt te houden.

Zweden verloor afgelopen donderdag in Bulgarije met 3-2. Bondscoach Andersson had zijn basisteam echter niet volledig omgegooid voor het uitstapje naar Borisov. Ola Toivonen (ex-PSV) en Albin Ekdal waren in Wit-Rusland niet van de partij. Sebastian Larsson en Christoffer Nyman waren de vervangers.

In de beginfase leek Wit-Rusland nog serieus werk te maken van de thuiswedstrijd. Maar na ruim een kwartier sloegen de Wit-Russen opzichtig aan het klungelen. Eerst verkeek doelman Sergei Tsjernik zich op een dieptepass van Mikael Lustig, waarna Emil Forsberg koelbloedig tot scoren kwam: 0-1.

In de 24ste minuut strafte Nyman een blunder van Mikhail Sivakov af: 0-2. Ruim 10 minuten later was de Wit-Russische defensie opnieuw volledig de kluts kwijt. Marcus Berg rondde de prima uitgespeelde aanval foutloos af, 0-3. Na de rust ging Zweden, dat thuis Wit-Rusland ook met 4-0 versloeg, gehaast op jacht naar een hogere score. Meer dan een treffer van Andreas Granqvist in de slotfase (strafschop) zat er echter niet in.

Pique uitgefloten door eigen publiek

Spanje heeft een grote stap gezet op weg naar deelname aan het WK. In Madrid won het elftal van bondscoach Julien Lopetegui overtuigend met 3-0 van Italië, dat door het verlies lijkt aangewezen op het spelen van play-offs om zo alsnog een ticket voor het WK te bemachtigen. Spanje nam door de thuiszege in groep G een voorsprong van drie punten op Italië. Beide landen spelen nog drie wedstrijden. Morgen moeten de Spanjaarden op bezoek bij Liechtenstein, terwijl Italië het thuis opneemt tegen Israël.

De eerste twee Spaanse doelpunten in Santiago Bernabeu kwamen op naam van Isco. De middenvelder van Real Madrid opende in de dertiende minuut de score uit een vrije trap. Kort voor rust verdubbelde Isco de voorsprong met een geplaatst schot van buiten het zestienmetergebied. Invaller Alvaro Morata maakte het derde doelpunt in het duel dat onder leiding stond van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers.

Verdediger Gerard Piqué had een zware avond in Madrid. De geboren Catalaanse verdediger van FC Barcelona werd door het thuispubliek steeds uitgefloten als hij aan de bal kwam. De speaker had voor aanvang van het duel nog gevraagd aan de Madrileense supporters dit niet te doen. In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd was er een staande ovatie voor David Villa, die voor het eerst sinds drie jaar weer deel uitmaakte van de nationale ploeg van Spanje. De 35-jarige aanvaller is met 59 doelpunten topscorer aller tijden van Spanje.

Kroatië is alleen op kop gekomen in kwalificatiegroep I van de wereldtitelstrijd. Het won in eigen huis van Kosovo (1-0) en nam daardoor afstand van IJsland, dat zaterdag verrassend verloor van Finland. Oekraïne, dat Turkije versloeg (2-0), is nu tweede op twee punten van Kroatië. IJsland staat drie punten achter.

De wedstrijd Kroatië-Kosovo werd zaterdag na een klein half uur gestaakt wegens hevige regenval. In het restant namen de Kroaten pas een kwartier voor tijd afstand. Domagoj Vida scoorde.

IJsland, een van de verrassingen van het EK van vorig jaar in Frankrijk, ging met 1-0 onderuit in Tampere. Finland wist in de eerste zes WK-kwalificatieduels slechts één puntje te verzamelen. Alexander Ring maakte in de achtste minuut de enige treffer van de wedstrijd. IJsland beëindigde het duel met tien man. Rurik Gislason keeg binnen vier minuten twee gele kaarten. anp