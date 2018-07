WK in Rusland was springplank naar Europa voor Afrikaanse migranten

Want toeschouwers die eerder dit jaar een ticket kochten voor een voetbalwedstrijd kregen tegelijkertijd een visumvrije toegang tot Rusland dat grenst aan vier EU-lidstaten: Finland, Estland, Letland en Litouwen. Ook Polen ligt binnen handbereik omdat Rusland een douane-unie vormt met Wit-Rusland. Normaal gesproken hebben bijna alle nationaliteiten een visum nodig om Rusland binnen te mogen en is het voor migranten dus een onaantrekkelijke bestemming. Met het WK-ticket niet meer.

Wees alert op verstekelingen

Douane-autoriteiten in de Baltische landen en Finland melden dat er zeker 150 mensen een poging waagden de grens over te steken. Het gaat voornamelijk om migranten uit Marokko, Senegal en Nigeria. Ze zijn teruggestuurd naar Rusland. In Estland is de politie nog op zoek naar een groep Marokkanen.

De douane in Letland stuurde in juni vijftien mensen terug. "Sommigen hadden een vals Schengen-visum of een vervalste verblijfsvergunning", zegt Jolanta Babisko van de Letse douane. "Ondanks dat Rusland en Wit-Rusland zeggen dat ze maatregelen nemen om illegale immigratie tegen te gaan, neemt het aantal dat wij onderscheppen juist toe."

Migranten regelen niet alleen valse papieren maar verbergen zichzelf ook aan boord van bussen met Baltische bestemmingen. In de voorbije maand trof de politie in Estland mensen aan in de bagage- en onderhoudscompartimenten van lijnbussen op de populaire route Sint-Petersburg-Tallinn. De Estse douane roept busvervoerders daarom op om alert te zijn op verstekelingen.

De aantallen migranten die Europa via Rusland op deze manier probeert te bereiken loopt mogelijk nog op. De duur van de speciale WK-visa is recent door Moskou verlengd tot 31 december. Idee daarachter is dat de Russische president Poetin toeristen warm probeert te maken voor populaire steden als Sint-Petersburg en Moskou. Sinds het land getroffen is door wereldwijde sancties, is Rusland minder populair onder toeristen. "Al die fans (van het WK, red.) willen hun vrienden en familie nu Rusland laten zien", aldus Poetin