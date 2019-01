WK dammen: ‘We zijn al blij met een minuutje in het Sportjournaal’

Een uur voor de elfde WK-match tegen de Rus Aleksander Schwarzman loopt Roel Boomstra nog een rondje door het centrum van Assen, vergezeld door zijn secondant Wouter Sipma en bondscoach Rob Clerc. Een vast ritueel van de Groningse dammer. Even wat frisse lucht voordat hij om klokslag 12.00 uur als uitdager begint aan de voorlaatste partij van de tweekamp tegen regerend wereldkampioen Schwarzman.

De 51-jarige Rus komt samen met zijn vrouw als eerste de Statenzaal van het Drents Museum in. Hij legt zijn geel-rode trainingsjack in een van de vensterbanken en loopt wat rond. Boomstra, 25 jaar pas en gekleed in een pak met rode stropdas, volgt luttele minuten later. Hij schenkt een glas thee in en gaat achter de wedstrijdtafel zitten, zijn hoofd rustend op zijn handen. Schwarzman, in geruit overhemd met korte mouwen, kijkt even naar de twee bekers die in de hoek op een tafel staan.

Na de eerste paar zetten gaan de meeste van de elf aanwezigen naar de analysezaal, waar Auke Scholma en Harm Wiersma hun licht over de voortgang van de partij laten schijnen. Na een uur spelen is de speelzaal geheel verlaten.

In het museum hebben de bezoekers vooral oog voor de tentoonstelling over Nubië, land van de Zwarte Farao’s. Zij zijn geheel onwetend van het feit dat er achter de deuren van de Statenzaal wordt gestreden om de wereldtitel dammen.

“Er zijn vaker tweekampen niet doorgegaan”, zegt Rob Clerc. “Ik denk dat de Russische bond en ook de werelddambond niet heel actief zijn geweest. Schwarzman zou wereldkampioen blijven als er geen tweekamp kwam, misschien wel daarom.” Clerc betreurt de geringe animo van sponsors voor de tweekamp in Nederland. “Het is een klassieke strijd tussen Nederland en Rusland en een strijd tussen twee generaties. Heel interessant ook voor sponsors, lijkt mij.”

De organisatie van de tweekamp tussen Boomstra en Schwarzman heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. In eerste instantie zouden de bonden van Rusland en Nederland de handen ineenslaan. Betrokkenen droomden al van een mooie tweestrijd, verdeeld over een week in Moskou en een week in Nederland, bij voorkeur in Amsterdam. Nadat de Russische dambond om onduidelijke redenen afhaakte, kwam de tweekamp serieus op losse schroeven te staan.

“Via de website hebben we wereldwijd heel veel volgers”, zegt toernooidirecteur Wim Koopman. Natuurlijk had hij liever gezien dat de tweekamp, en de damsport in zijn algemeenheid, een groter publiek zou bereiken. En ook wat meer publiciteit met de daaraan gekoppelde aandacht van sponsors. “Wij zijn al blij met elke dag een minuutje in het Sportjournaal”, erkent Kooiman. “Dat is voor het dammen al behoorlijk wat.”

Lobbywerk

In september informeerde zesvoudig wereldkampioen Harm Wiersma bij Boomstra, clubgenoot bij Hijken DTC, hoe het ervoor stond met de tweekamp om de wereldtitel. Hij begreep dat er nog weinig was geregeld en via wat lobbywerk in Leeuwarden begon hij de zaak vlot te trekken.

Met hulp van de provincie Drenthe, die ervaring had met de organisatie van het WK in 2015, kon alsnog het groene licht worden gegeven voor de tweekamp. Later dan gepland: de winnaar mag zich wereldkampioen van 2018 noemen.

Een gebrek aan doortastendheid was volgens Wiersma de reden dat de tweekamp zo moeizaam van de grond kwam. “Toen Schwarzman in 2017 de wereldtitel afpakte van Boomstra had iedereen natuurlijk allang in beweging moeten komen”, zegt Wiersma in het restaurant van het Drents Museum. “Dat was in het belang van de twee dammers en van de damsport het beste geweest. Alleen is er toen niets mee gedaan en dan is jammer.”

Financieel is de zaak, zo goed als rond, zegt toernooidirecteur Koopman. Al erkent hij dat de organisatie zich geen uitspattingen kan veroorloven. “We kunnen in elk geval het prijzengeld van 30.000 euro betalen.” 20.000 voor de winnaar en 10.000 voor de verliezer? “Dat zou je denken, maar Schwarzman wilde niet minder dan 15.000 euro hebben. Minder vond hij niet waardig voor een wereldkampioenschap. Daar heeft hij misschien wel een punt. Dus het wordt 15.000 euro voor ieder, hoe het ook afloopt.”

Na 3,5 uur en 58 zetten schudden Boomstra en Schwarzman elkaar de hand. De tiende remise is een feit en in de analysezaal geven zij een kort commentaar op een aantal stellingen. Beide dammers maken zich op voor de slotfase van de tweekamp. De laatste partij (zaterdag) en de noodzakelijke barrage (zondag) worden gespeeld in de studio bij RTV Drenthe, met voor de damsport het unieke feit dat alles live wordt uitgezonden.