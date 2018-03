WK allround was vooral een marketingsucces: 'Schaatsen is entertainment'

Met het hoofd omlaag en de handen op de knieën reed de Japanse Miho Takagi zaterdagavond kort na haar 5 kilometer over de buitenbaan in Amsterdam. Haar coach, Johan de Wit, ving de kersverse wereldkampioene allround op. Hij wees naar het publiek, naar de duizenden supporters die in gele poncho's voor haar stonden te applaudisseren. Kop op, zei De Wit.

Voor De Wit was het simpel: "Het publiek zat er al uren, in de regen. Ik vind dat je die mensen dan moet bedanken. En natuurlijk moest ze ook van haar overwinning genieten."

Het contrast met het 'moderne' schaatsen was nergens duidelijker dan dit weekend in Amsterdam, zeker op de vrijwel uitverkochte zaterdag. Het regende, de pakken werden nat, het ijs werd droog, er zaten kuiltjes in de inrijdbaan, de wind was fors en de schaatsers moesten de wedstrijdbaan oversteken om op de inrijdbaan te komen. De technologie werd voor even aan de kant gezet voor 'klauwen op schuurpapier' (woorden van Sven Kramer). Een groter contrast tussen een binnenbaan en een buitentoernooi kon er niet zijn.

Ireen Wüst vond de sfeer fenomenaal. "Dit is goed voor het schaatsen. Ik hoorde ook van veel buitenlanders dat ze het heel mooi vonden. Woensdag, toen ze hier kwamen trainen, wisten ze het nog niet zo goed. Maar dat was tijdens de wedstrijd wel goed." Martina Sablikova kon niet ophouden met filmen, Claudia Pechstein (die toch op veel banen is geweest) permitteerde zich meerdere uitrijdrondjes waarin ze heel uitbundig het publiek bedankte. Patrick Roest reed rond met kippenvel.

Het WK was zo een toernooi met mooie beelden, maar ook een toernooi dat was overgoten met een flinke scheut marketing. Het WK was het sluitstuk van een project waarbij het Olympisch Stadion werd omgebouwd tot schaatsbaan voor recreanten en profs. Op allerlei manieren werd geprobeerd het toernooi cachet te geven. Een diner voor oud-kampioenen, 'meesters van de wereld' die werden gehuldigd. Winstgevend was het toernooi niet.

Verkopen

Ard Schenk, die als een van de vele aanwezige voormalig wereldkampioenen een eretaak kreeg, liet niet na in de stadionmicrofoon te zeggen dat zo'n toernooi wel elke vier jaar kan plaatsvinden. Rintje Ritsma, toernooidirecteur, was het daarmee eens. "Als je naar de sfeer kijkt, dat was briljant."

Als je niet snapt dat dit belangrijk is, ben je eigenlijk de schaatssport onwaardig Rintje Ritsma, toernooidirecteur

Er was wel kritiek gekomen van coaches, zei hij. "Maar als je niet snapt dat dit belangrijk is, ben je eigenlijk de schaatssport onwaardig. Je moet niet vergeten dat er lastige jaren aankomen, zeker nu er nog maar een grote sponsor is."

In zijn ogen is dit WK een nieuwe stap om de sport te verkopen, ook al is het WK uiteraard duurder dan wanneer dat in Thialf was georganiseerd. Het is ook te kostbaar om altijd te doen, zei Ritsma. Maar het 'visitekaartje' afgeven, dat was veel meer waard. "Schaatsen is entertainment. Dat moeten we beseffen. Het schaatsen is conservatief, maar dit is wat het bijzonder maakt."

Buiten schaatsen, inspelen op de historie, dat is dus wat de sport nodig heeft, aldus Ritsma. Hij durfde te stellen dat veel schaatsers zich hadden afgemeld als zo'n toernooi 'gewoon' in een hal had plaatsgevonden.