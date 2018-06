WK 1938: twee keer Oranje

De Nederlandsch-Indische Voetbal Unie had namelijk ingeschreven voor het derde WK voetbal, dit keer in Frankrijk. Ook toen waren er kwalificatiewedstrijden en Indië zou zich eerst meten met Japan. Maar dat land trok zich terug en nu lootte Indië de Verenigde Staten. Die wedstrijd zou op 29 mei 1938 in Rotterdamse Kuip worden gespeeld, maar toen ook die tegenstander zich terugtrok kon het Indische elftal zonder de horde van voorrondes naar het hoofdtoernooi vertrekken, dat op 4 juni zou worden geopend.

Het Indisch elftal had met ere verloren en door zijn spirit en sportiviteit bij deze eerste verschijning in internationaal voetbal een uitstekende indruk achtergelaten

In Reims was op 5 juni Hongarije de tegenstander. Zoals te verwachten werd het tegen de Hongaarse profvoetballers een vrij eenzijdige vertoning. Indië had immers geen enkele internationale ervaring. Het was "steeds een opdringen door de Hongaren en een keren van de aanvallers door onze jongens", zo schreef de Sumatra Post op 7 juni. Na ongeveer een kwartier was het 1-0 voor Hongarije, na 25 minuten al 3-0. Het werd voor rust nog 4-0 en ook in de tweede helft werd die nul niet weggewerkt. Het werd uiteindelijk zelfs 6-0 en vooral de voortreffelijke Indische doelman Mo Heng voorkwam erger. Maar "het Indisch elftal had met ere verloren en door zijn spirit en sportiviteit bij deze eerste verschijning in internationaal voetbal een uitstekende indruk achtergelaten", aldus het persbureau Aneta.

Nederland bracht het er overigens niet veel beter af. Het werd ook in de eerste ronde uitgeschakeld. Oranje verloor (na verlenging) met 3-0 van Tsjecho-Slowakije. De Hongaren bereikten uiteindelijk de finale, die ze met 4-2 van Italië verloren.

