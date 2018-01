Wittenburg vreest meer geweld na dodelijke schietpartij

Kooklessen voor de kleinsten, gamen voor de wat oudere groep en kickboksen voor de groep van 18 jaar en ouder. Dat was het programma vrijdagavond in het buurthuis Wittenburg in de gelijknamige Amsterdamse wijk. De avond eindigde echter al om half acht in een bloedbad: twee gewonden (19 en 20 jaar) en de dood van Mohammed Bouchikhi, 17 jaar jong.

De wijk wil snel van het gemeentebestuur horen hoe de veiligheid in de buurt wordt gegarandeerd. De schrik zit er goed in nu twee gemaskerde mannen zich schietend een weg baanden door het buurthuis. De schietpartij met het dramatische gevolg was niet de eerste schokkende gebeurtenis op de Amsterdamse Oostelijke Eilanden.

“Ik ben mijn lieve neefje kwijt”, schrijft oom Hassane Ouled Ali in een open brief aan de Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen. “Hij stond in de vuurlinie van een stelletje gekken.” Neefje Mo Bouchikhi werkte aan zijn toekomst in het buurthuis. Hij liep er stage, net als het vrouwelijke slachtoffer dat in de benen werd geraakt. Mo en zijn collega-stagiaire waren zeker niet het doelwit van de twee schutters. Uit de eerste verklaringen die door getuigen zijn afgelegd, blijkt dat de hele actie hoogstwaarschijnlijk gericht was op het derde slachtoffer, de 19-jarige Gianni L., die gewond raakte. In november vorig jaar was hij ook al het vermoedelijke doelwit van een schietpartij. En bij dat incident, even om de hoek in de wijk Kattenburg, was, naast drie gewonden, eveneens een dode te betreuren. Het gaat om de 19-jarige scholier Ayman Mouyah.

Toekomst

Hassane Oulet Ali – en daarmee vertolkt hij de gevoelens van veel buurtbewoners – vraagt zich af hoe het kan dat Gianni L. , terwijl bekend was dat hij doelwit was, zich kon ophouden in een buurthuis met zo veel kleine kinderen. “Waarom wisten de leiders in het buurthuis niets over Gianni L.?”, vraagt hij zich af. L. was een bekende van de politie en dat waren de twee jonge doden die inmiddels zijn te betreuren op Kattenburg en Wittenburg zeker niet.

Terwijl hij treurt om de dood van zijn neef, kijkt oom Hassane bevreesd naar de nabije toekomst. Gianni L. heeft de tweede aanslag op zijn leven overleefd. Maar wat als hij zich straks, na ontslagen te zijn uit het ziekenhuis, meldt aan de poort van een zwembad of een ander buurthuis. “Het is wachten tot er wederom een aanslag op hem zal plaatsvinden. Degenen die hem zoeken zijn immers meedogenloos en zullen geen rekening houden met onschuldige omstanders.”

Wat de achtergrond is van de dodelijke schietpartijen op Wittenburg en Kattenburg, en of er een relatie is tussen beide incidenten, weet de politie nog niet. Van een aanslag met een terroristische achtergrond is geen sprake, aldus een politiewoordvoerder. De brutaliteit van de actie heeft veel weg van de afrekening in december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Die actie paste in een reeks afrekeningen tussen twee drugsbendes. De politie houdt rekening met dit scenario, omdat ‘nog alle opties open liggen’. Dat geldt ook voor het verhaal dat een ruzie tussen een aantal jongeren op de Oostelijke Eilanden over het bezit van een scooter zwaar uit de hand is gelopen. Vooralsnog spreekt de politie over een ‘crimineel gerelateerd incident waarbij de schutters gericht iemand zochten’.