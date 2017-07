Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer is het oneens met Trump en stapt op

Trump vroeg Spicer na de benoeming van Scaramucci om aan te blijven, maar Spicer liet weten dat de aanstelling in zijn ogen een grote vergissing is. De New York Times baseert zich op twee bronnen die directe kennis hadden van de woordenwisseling tussen de president en Spicer.

Spicer bekleedde tot voor kort zowel de post van woordvoerder als hoofd communicatie, omdat die laatste positie vacant was sinds het opstappen van Michael Dubke in mei. Spicer nam diens taken sindsdien waar, terwijl Sarah Huckabee Sanders steeds vaker de woordvoering van het Witte Huis deed in zijn plaats deed.

De dagelijkse persconferenties die Spicer verzorgde stonden sinds zijn aanstelling in januari garant voor opwindende televisie. Bijvoorbeeld in zijn eerste optreden als woordvoerder, waarin Spicer een woedende monoloog hield waarin hij ontkende dat de menigte in Washington kleiner was geweest dan die bij de twee beëdigingen van Barack Obama, zoals beweerd werd door verschillende Amerikaanse media.

Scaramucci De man die Spicer deed opstappen, Anthony Scaramucci, is een belangrijke fondsenwerver van de Republikeinse partij. Hij bekleedde tot voor kort een hoge functie bij de Amerikaanse Export-Import Bank en kreeg eerder een ambassadeurspost aangeboden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs. Het Witte Huis kampt met vragen over onderzoeken van een speciale aanklager en het Congres naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en mogelijke samenspanning tussen Moskou en het campagneteam van Trump. Lees ook: Trump-verdediger met de moed der wanhoop

