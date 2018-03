Witte Huis wil schoolpersoneel trainen in het gebruik van vuurwapens

Veteranen en oud-politieagenten moeten bovendien een rol gaan spelen in de veiligheid op scholen.

Het plan volgt na een schietpartij op een school in Florida die vorige maand zeventien mensen het leven kostte, en die de discussie over het Amerikaanse wapenbeleid nieuw leven in heeft geblazen. Zo opperde president Donald Trump niet lang na 'Parkland' dat de minimumleeftijd voor de verkoop van bepaalde wapens opgetrokken zou moeten worden van achttien naar 21 jaar.

Daarmee botste hij met de machtige lobbyclub van wapenbezitters NRA, die vasthoudt aan de bestaande limiet van achttien jaar. De NRA heeft aangekondigd dat ze de staat Florida voor de rechter gaat slepen omdat die de leeftijd om geweren te kopen onlangs verhoogde naar 21.

Federale commissie

President Trump heeft de discussie over een leeftijdslimiet geparkeerd bij minister van onderwijs Betsy DeVos, die het onderwerp gaat bespreken in een federale commissie die over veiligheid op scholen gaat. Deze commissie zal ook een systeem ontwikkelen dat geweld in entertainment beoordeelt.

Mentale problemen moeten bovendien eerder gesignaleerd en behandeld worden, stelt het Witte Huis, dat ook een wetsvoorstel steunt dat het controleren van de criminele achtergrond van wapenkopers vereenvoudigt.

Wanneer het plan in werking treedt, is nog niet duidelijk.

Verschillende Amerikaanse winkels beloofden al te stoppen met het verkopen van wapens en meerdere bedrijven maakten zich los van wapenlobbyorganisatie NRA.

Na de schietpartij in Parkland in februari wilde de politie in Florida de scholen beveiligen.