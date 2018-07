Witte Huis: samenvattingen van telefoongesprekken met wereldleiders worden niet meer vrijgegeven

Decennialang gaven zowel Republikeinse als Democratische presidenten samenvattingen van hun telefoongesprekken met andere wereldleiders vrij.

De officiële beschrijvingen van de gesprekken die de Amerikaanse president met andere wereldleiders voert, worden ‘readouts’ genoemd en zorgen ervoor dat diplomaten en regeringen inzicht krijgen in wat er op het hoogste niveau besproken is. De readouts zijn de enige officiële bevestiging dat een telefoongesprek met de Amerikaanse president in het Oval Office daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ook geven deze verslagen een regering de kans om een gesprek op een bepaalde manier weer te geven, bijvoorbeeld door sommige dingen die besproken zijn wel aan te stippen, en andere niet.

Trump heeft de afgelopen twee weken minstens twee internationale telefoongesprekken gehad met wereldleiders. Zo sprak hij met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het Witte Huis heeft, na berichtgeving in de Turkse en Israëlische media, bevestigd dat de gesprekken plaatsvonden, maar wilde niet ingaan op wat er besproken was.

Het Witte Huis is in juni al gestopt met het vrijgeven van readouts, enkele maanden nadat John Bolton aantrad als nationale veiligheidsadviseur van de president. De laatste readout was een samenvatting van het gesprek met de Hongaarse premier Victor Orban toen hij werd herkozen. ,,De twee leiders hebben beloofd om de Hongaars-Amerikaanse banden sterk te houden”, luidde de summiere samenvatting van het Witte Huis toen.