Witte Huis geeft toestemming voor wapenleveranties aan Koerden in Syrië

Washington wil met de wapenleveranties de YPG-strijders steunen bij de militaire operatie om de Syrische stad Raqqa te veroveren op de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Turkije is fel tegen de Amerikaanse steun aan de YPG. Volgens Ankara is de groep een terroristische organisatie die banden heeft met de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

Lees verder na de advertentie

"Wij willen nieuwe veiligheidsrisico's voorkomen en onze Navo-bondgenoten beschermen", stelt een woordvoerder van het Witte Huis de Turken gerust. "We zijn ons zeker bewust van de zorgen van onze coalitiepartner Turkije."

De Koerden worden al gesteund door Amerikaanse elitetroepen en luchtaanvallen van de door de VS geleide coalitie. Zij zijn nu in gevecht met IS om de stad Tabqa, 50 kilometer van Raqqa vandaan.

Hoe de Amerikaanse steun er precies uit gaat zien, is onduidelijk, al meldt de BBC uit de mond van een bron binnen het Pentagon dat het gaat om munitie, kleine wapens, machinewapens, bulldozers en wapenvoertuigen.

In mei ontmoet president Trump de Turkse president Erdogan voor het eerst. De bewapening van de Koerden zal dan ongetwijfeld aan bod komen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.