Witte homo's hekelen nieuwe regenboogvlag

De regenboogvlag is al decennia het symbool van de beweging die zich inzet voor de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transpersonen. Zoals ieder jaar ging de vlag onlangs weer uit op het gemeentehuis van Philadelphia, vanwege 'Pride Month' in die stad.

Maar deze keer ziet de vlag er anders uit: een zwarte en een bruine baan zijn toegevoegd boven de rode, tot nu toe de eerste kleur. Philadelphia wil hiermee aandacht vragen voor 'people of color', de Amerikaanse term voor mensen die niet wit zijn, binnen de LHBT-gemeenschap.

Antiracismetraining

Want ook daar wordt gediscrimineerd. Het personeel van elf homobars en -clubs in Philadelphia moest onlangs een antiracismetraining volgen, na klachten van zwarte gasten. Zij werden niet toegelaten in de bars en clubs, op onduidelijke gronden, zoals een vaag kledingvoorschrift. Een eigenaar van een etablissement liet zich, in een opgenomen gesprek, grof uit over zwarte mensen.

Het toevoegen van bruin en zwart aan de vlag leidt tot heftige reacties. In onlinereacties vragen sommigen zich af waarom een witte baan ontbreekt. Anderen hebben er moeite mee dat huidskleur nu een onderscheidende kwestie is geworden binnen de gemeenschap. Zij wijzen erop dat het rood, blauw en groen in de vlag niet voor huidskleuren staan, maar voor diversiteit in het algemeen.

Dit is een aansporing om te beginnen met luisteren naar niet-witte mensen Amber Hikes

De meeste klachten over de aangepaste vlag komen van witte homomannen, zegt Amber Hikes, hoofd LHBT-zaken in Philadelphia, tegen nieuwszender NBC. En dus legt ze nog een keer uit wat de bedoeling is: "Dit is een aansporing om te beginnen met luisteren naar niet-witte mensen in onze gemeenschap, om te beginnen met horen wat ze zeggen".

Dat zwarte en bruine LHBT'ers wat te zeggen hebben, blijkt wel uit nieuwe acties: de groep 'No justice no pride' heeft opgeroepen tot een boycot van de Gay Prides in Washington en New York, vanwege de uitsluiting van niet-witte mensen binnen de gemeenschap. De vraag is nu wat er gebeurt in Philadelphia, de stad waarvan de naam 'broederliefde' betekent.