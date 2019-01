Witheet is Kjeld Nuis, na zijn omstreden diskwalificatie

Alles leek goed te gaan voor de Nederlanders. Tot de een-na-laatste rit van de dag, op het EK sprint bij de mannen. Kjeld Nuis wilde zo graag een snelle 1000 meter rijden dat hij de bocht te krap nam en twee blokjes meenam. Verboden, en dus werd hij gediskwalificeerd.

Op het middenterrein volgde daarna een felle discussie, zo filmde de NOS. Nuis verkondigde meerdere malen dat hij geen millimeter had afgesneden. Zijn schoen had een blokje geraakt, niet het ijzer. Dat was binnen de lijnen gebleven. Hij kreeg geen gehoor, pakte cynisch de hand van de hoofdscheidsrechter: “Weet je, bedankt”, zegt hij. “Thanks, voor alles.”

Het blokje verschoven zijn omdat de schoen en niet het ijzer het had aangeraakt. Dat zou betekenen dat Nuis niet fout zat. Het hielp allemaal niet.

Officieel protest Nuis, die overigens wel woord hield en op de bewuste 1000 meter een wereldrecord op een buitenbaan reed, liep daarna witheet het stadionnetje uit. Hij rukte de fiets uit de standaard. Zo snel mogelijk wilde hij weg. Hij gooide nog een vuilnisbak om. Hij was niet aanspreekbaar. Er volgde in de loop van de avond een officieel protest van het Nederlandse team. Twee scheidsrechters zouden gezien hebben dat er blokjes in het rond vlogen, maar op televisiebeelden was dat duo niet zichtbaar. Zij hadden er nooit gestaan, was het betoog. Verder zou het blokje verschoven zijn omdat de schoen en niet het ijzer het had aangeraakt. Dat zou betekenen dat Nuis niet fout zat. Het hielp allemaal niet. Het was een vreemd einde van een dag die verder voor de Nederlanders soepel verliep op een baan waar veel schaatsers regelmatig naar op trainingskamp gaan. Antoinette de Jong won zowel de 500 als 3000 meter in het allroundtoernooi en heeft een ruime voorsprong, Kai Verbij leidt royaal in het sprinttoernooi nu Nuis uit de uitslag is gehaald. “Dit was toch wel een bijzondere dag”, vond Verbij. “Een slechte dag voor Nederland, ook omdat Thomas Krol is gevallen. Voor het publiek was het niet leuk. Kjeld was anders ook leider geweest.” Verbij had ook nog wel het een en ander te zeggen over de wind. Hoe idyllisch de baan er ook bij ligt, met uitzicht op besneeuwde bergtoppen (als tenminste langs een hoge hijskraan wordt gekeken), voor een sprinttoernooi is het gezien de kleine verschillen wel fijn als er voor iedereen gelijke omstandigheden zijn. “Het wordt niet gemeten, maar ik denk toch wel dat het niet helemaal eerlijk is geweest.”

Freud Terwijl Verbij zijn verhaal deed, had Nuis zijn kamer al bereikt. Het hotel waar hij samen met de rest van de Nederlanders verblijft – hotel Bemelmans in het midden van Collalbo – gaat prat op het verblijf van Sigmund Freud in 1911. Zo staat het meubilair dat destijds in diens kamer stond nog steeds in een van de suites. Het café naast het hotel heeft een spreuk van Freud op de muur, refererend aan de tijd dat hij zich in de Ritten-regio bevond. ‘Het is er goddelijk mooi en behaaglijk. Ik heb een niet te onderdrukken zin in nietsdoen’. Of hij het nu leuk vindt of niet, nietsdoen is nu precies wat Nuis moet doen.

