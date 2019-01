Wiskundigen Jan en Daan analyseren hun favoriete liedjes: ‘Je kunt ritmes heel goed vangen in wiskunde’

Dag Jan,

Op Spotify luister ik regelmatig naar het album ‘35 Años de el Manisero’. Het album duurt 1 uur en tien minuten en bevat 24 tracks van steeds hetzelfde liedje: El Manisero. Dat lied is een van de bekendste Cubaanse liedjes: het is al vele honderden malen opgenomen en uitgebracht door verschillende artiesten, dus dat album met 35 jaar aan opnames was snel gevuld.

De voornaamste reden dat ik dit lied eindeloos kan beluisteren is het Afro-Cubaanse clave son ritme waar het op gebouwd is. Zelfs als je geen idee hebt wat dat ritme is, hoe het heet of hoe het werkt kan je brein niet anders denken dan: Cuba, salsa, zomer, lekker. Het ritme bestaat uit een ‘tijdlijn’ van zestien pulsen, waarbij vijf van die pulsen, te weten puls 0-3-6-10-12 gemarkeerd worden door een hoorbare tik, traditioneel gespeeld op de houten claves, wat de naam van het ritme verklaart. Wat me opviel aan het El Manisero-album is dat de clave son niet altijd op dezelfde manier onder de melodie ligt. In sommige opnames ligt het ritme bijvoorbeeld precies 8 pulsen, dus de helft van de tijdlijn, verschoven. Dus in plaats van een tik op puls 0-3-6-10-12, hoor je die dan op puls 2-4-8-11-14. En daardoor verandert de ‘feel’ van het liedje!

Die verschuivingstruc wordt vaker toegepast in muziek. Zo kwam ik er ooit pianospelend en luisterend achter dat het aanvankelijk ingewikkeld klinkende basisritme in een ander Cubaans lied, La Comparsa van Ernesto Lecuona, slechts een verschuiving is van het (toch wel tamelijk recht-toe-recht-aan te noemen) sjala-lala-la-la-la-la ritme in het refrein van de oude megahit You’re the Greatest Lover van Luv. Wat een schitterend en onverwacht verband!

Ik kwam onlangs een manuscript tegen van Godfried Toussaint, een veelzijdig Canadese wiskundige die ritmes van over heel de wereld analyseert. Met begrippen als maximale pulsspreiding, antipodale pulsen, ritmecountouren en schaduwritmes probeert hij wiskundig te verklaren waarom de clave son zo onweerstaanbaar is geworden en gebleven. Het blijkt dus dat je ritmes heel goed kan vangen in wiskunde.

Wat is eigenlijk jouw favoriete muzikale ritme? En voel je vrij het wiskundig te beargumenteren!

