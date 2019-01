Ik had er dan wel plezier van, maar desondanks ging wiskunde me nooit makkelijk af. Toen ik vijftien was, had ik regelmatig woede-aanvallen op mijn zolderkamer omdat het me maar niet lukte sommige huiswerkopdrachten te maken. Bij gebrek aan een briljante geest was ik overgeleverd aan discipline, volharden, puzzelen en veel vragen stellen.

Om van re­ken­vaar­dig­heid en wiskunde één vak te maken heeft wel wat

Het maakt mij – vind ik zelf dan – heel geschikt om wiskundedocent te zijn, want ik snap precies waar en hoe leerlingen kunnen vastlopen, en hoe het voelt als het niet lukt. Het heeft me bovendien geleerd: zelfs al begrijp je het nog niet, door gewoon te beginnen, en bepaalde methodes een aantal keer toe te passen komt het begrip vanzelf, ook het diepe begrip. Als een leerling zich dan ook, met een lege pagina voor zich, beklaagt ‘het’ niet te ‘begrijpen’, en daarom niet in staat is te ‘beginnen’, gooi ik vaak de bekende quote van de legendarische wiskundige John von Neumann erin: ‘Jongeman/ -dame, wiskunde kun je niet begrijpen, maar je kunt er wel aan wennen’.

Nu, bij de curriculumherziening curriculum.nu heeft zich een ontwikkelteam gebogen over rekenen en wiskunde. Op zich ben ik daar enthousiast over. In Nederland hebben we van oudsher een vreemde splitsing tussen rekenen en wiskunde; niet alleen beschouwen we ze als twee op zichzelf staande vakgebieden, maar zijn we er ook van overtuigd dat je rekenen hoort te krijgen in het primair onderwijs en wiskunde pas in het voortgezet onderwijs. Om daar gewoon één vak van te maken heeft wel wat: rekenvaardigheden worden de verantwoordelijkheid van de wiskundeleraar en de kleintjes op de basisscholen mogen ook al genieten van wat wiskunde. Win-win.