Winterweer leidt tot ongelukken, vertragingen én sneeuwpret

In verband met deze mist zijn er zondag na 10.40 uut geen vluchten meer vertrokken en geland van en op Eindhoven Airport. Volgens een zegman waren de passagiers op de hoogte gebracht. In totaal zijn 25 uitgaande vluchten naar onder andere Barcelona en Faro geannuleerd. Binnenkomende vluchten zijn omgeleid naar Keulen, Maastricht en Schiphol.

Lees verder na de advertentie

Eerder in het weekend veroorzaakte het winterse weer vooral in het westen en midden van het land problemen in het verkeer. Zo waren er aanrijdingen op de A4 ter hoogte van Rijswijk, op de A12 bij Nootdorp en op de A27 bij Houten. In onder meer Nijkerk, Middenbeemster, Ter Aar, Boskoop en Breezand belandden auto’s in de sloot.

Ook de spoorwegen ondervonden last van de winterse neerslag. Zo reden geen treinen tussen Utrecht en Schiphol en geen intercity’s tussen Amsterdam en Almere wegens een wisselstoring. Aan het begin van de middag waren die storingen voorbij.

De sneeuwbuien begonnen zaterdag halverwege de avond en zorgden voor veel gladheid. Via het noorden van het land hebben de buien inmiddels Nederland verlaten.