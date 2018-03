Winterweer eist slachtoffers in Europa

De afgelopen dagen vielen in heel Europa tientallen doden door het koude weer. De meerderheid van de slachtoffers viel in Oost-Europa. In Polen kostte de kou het leven aan 23 mensen. Het zuiden van dat land kende vandaag een maximumtemperatuur van min 17 graden. De nacht daarvoor was het min 27. In Polen overleven vooral daklozen de extreme koude niet. Pas in de loop van het weekeinde gaat de temperatuur in het land licht stijgen.

Ook in landen als Slowakije en Tsjechië vielen deze week doden door het barre weer, maar daar ging vandaag aan het eind van de dag de temperatuur net iets omhoog.

Een groot deel van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ligt nog steeds plat door de sneeuwstorm die inmiddels is omgedoopt tot Emma. Treinen rijden niet, wegen zijn onbegaanbaar en scholen blijven dicht. Tienduizenden huishoudens in Ierland kwamen zonder stroom te zitten en de aandelenbeurs bleef dicht. Alle vluchten op de luchthaven van Dublin werden vandaag geannuleerd. In Zuid-Engeland strandden honderden passagiers donderdagnacht in treinen die niet verder konden door de sneeuwstorm. Het leger bevrijdde honderden automobilisten die gestrand waren in de sneeuw.

In Londen ging het openbare leven door in de ijskoude wind die de stad vanaf de ochtend teisterde. Wel werd ook in de hoofdstad net als in de rest van het land gewaarschuwd voor zware sneeuwval. Ster van de dag was baby Sienna die in Noord-Engeland werd geboren in de auto nadat haar vader en moeder op weg naar het ziekenhuis vast kwamen te zitten in de sneeuwstorm. Hulpverleners wisten haar tijdig te bereiken om haar naar het ziekenhuis te brengen, waar ze het vanavond goed maakte.