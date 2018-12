Winters weer zorgt voor ongelukken, vertragingen en sneeuwpret

Vooral in het westen en midden van het land kwam het verkeer in de problemen. Zo waren er aanrijdingen op de A4 ter hoogte van Rijswijk, op de A12 bij Nootdorp en op de A27 bij Houten. In onder meer Nijkerk, Middenbeemster, Ter Aar, Boskoop en Breezand belandden auto’s in de sloot.

Lees verder na de advertentie

Ook de spoorwegen hebben last van de winterse neerslag. Zo rijden geen treinen tussen Utrecht en Schiphol en geen intercity’s tussen Amsterdam en Almere wegens een wisselstoring. Spoorbeheerder ProRail probeert het euvel zo snel mogelijk te verhelpen en adviseert reizigers de NS-reisplanner te raadplegen.

De sneeuwbuien begonnen zaterdag halverwege de avond en zorgden voor veel gladheid. Via het noorden van het land hebben de buien inmiddels Nederland verlaten. Rijkswaterstaat heeft op veel plaatsen strooiwagens de weg op gestuurd.