Winstgevend Heijmans bouwt komend jaar 90 procent van zijn huizen zonder gasaansluiting

Heijmans sloot de eerste zes maanden van dit jaar af met een nettowinst van 8 miljoen en het was voor het eerst sinds 2011 dat Heijmans een eerste jaarhelft met winst afsloot. Vorig jaar lukte dat weliswaar ook, maar toen was daar een eenmalige boekwinst op de verkoop van buitenlandse bedrijfsonderdelen voor nodig. Zonder die verkoop had Heijmans toen verlies geleden.

De bouwer dankte die winst deels aan de woningbouw. Heijmans verkocht 1065 woningen. Dat waren er ruim zestig meer geweest als er geen onmin was ontstaan tussen het bouwbedrijf en twee opdrachtgevers. Die wilden dat Heijmans de ruim zestig huizen gasloos zou maken, maar waren volgens Hillen niet bereid daarvoor extra te betalen: een gasloos huis is zo’n 15.000 euro duurder dan een huis-met-gas. Heijmans hoopt de huizen nu aan andere partijen te verkopen.

Overigens zal 90 procent van de huizen die Heijmans volgend jaar gaat bouwen gasloos zijn. Hoewel Heijmans vorig jaar meer woningen verkocht (1106) verdiende het bedrijf er in de eerste helft van 2018 meer op: dat kwam doordat de gemiddelde verkoopprijs flink steeg (van 299.000 naar 339.000 euro) en doordat Heijmans meer woningen in de duurdere segmenten bouwde.

'Gezond'

Hoewel Heijmans’ halfjaaromzet (780 miljoen) ruim 20 procent hoger was dan een jaar geleden, steeg het personeelsbestand (eind juni: 4485 voltijdbanen) in die periode niet. Heijmans zat vorig jaar ruim in zijn jas, of zoals Hillen het formuleerde: het anticipeerde toen al op drukkere tijden. Daarbij besteedt Heijmans veel werk in de woningbouw uit. De planners en opzichters bij woningbouwprojecten zijn vaak van Heijmans, voor het echte bouw-werk schakelt het onderaannemers in. Die onderaannemers zitten soms krap in hun personeel: metselaars en betonvlechters zijn bijvoorbeeld lastig te vinden, zei Hillen.

Dat Heijmans nu weer ‘gezond’ is, komt ook doordat het bedrijf niet langer inschrijft op projecten met hoge risico’s en projecten mijdt waarvoor het eigenlijk de expertise mist. In het verleden nam Heijmans zulke projecten wel aan, met forse verliezen als gevolg. Heijmans heeft nog een paar van die projecten uit het verleden lopen, waaronder de bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam. Op dat project moest Heijmans nog een extra verlies van 5 miljoen nemen.

Hillen verwacht dat Heijmans de komende jaren nog een hoop woningen zal bouwen. In Amsterdam beginnen de hoge prijzen een probleem te worden (Hillen: “de betaalbaarheid is wel een ding”). Buiten de Randstad stijgen de huizenprijzen nu ook. Ook Heijmans’ infrastructuur-poot zit goed in het werk. Heijmans werkt onder meer aan de bouw van het hoofdkantoor van het Europees Medicijnagentschap in Amsterdam, aan de verbreding van de A9 (inclusief de Gaasperdammertunnel van 3 kilometer), de verbreding van de A1 en is bezig met de voorbereiding van de ondertunneling van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam.