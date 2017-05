Winst Shell neemt fors toe door stijgende olieprijs

Shell heeft, als het om dividenduitkeringen gaat, een naam op te houden. Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog verlaagde het concern zijn jaarlijkse dividend nog nooit.

Die traditie hield Shell in ere toen de olieprijzen vanaf 2014 begonnen te dalen en de bedrijfswinsten kelderden. Shell keerde in 2015 en 2016 dividend uit alsof het nog bakken met geld verdiende met zijn olie- en gaswinning. Maar dat laatste was niet het geval. Het leed er zelfs verlies op.

Uit Shell-oogpunt vormden de eerste drie maanden van 2016 een dieptepunt. Een vat olie kostte toen gemiddeld 29, 49 dollar en een kuub gas 3,89 dollar.

Kwartaalwinst 631 procent hoger

Die tijden zijn voorbij. Olie was in de eerste drie maanden van 2017 64 procent duurder (48,30 dollar per vat) en gas 10 procent. Dat vertaalde zich in Shells kwartaalwinst. Die kwam uit op 3,5 miljard dollar - 631 procent meer dan een jaar eerder.

Een forse stijging, maar de winst per aandeel is nog altijd lager dan het dividend dat Shell uitbetaalt. Shell keert over het eerste kwartaal per aandeel 0,47 dollar uit, terwijl de nettowinst per aandeel 0,43 dollar bedroeg. Als eenmalige posten en voorraadeffecten uit de winst worden gehaald, kwam de winst per aandeel uit op 0,46 dollar. Dat dekt het dividend bijna. Shell teert dus nog een klein beetje in op zijn toekomst. Shells vrije kasstroom is wel ruim voldoende om het dividend te betalen.

Financieel gouden tijden zijn voor Shell dus nog niet aangebroken. Dat blijkt vooral uit het feit dat het gros van Shells winst (2,6 miljard) kwam uit de verkoop van olieproducten (benzine, diesel, kerosine) en producten van de chemiepoot. Op zijn olie- en gaswinning, in gewone tijden verreweg het meest winstgevende bedrijfsonderdeel, werd veel minder verdiend.

Investeringen in windprojecten zijn voorlopig niet te verwachten

Productie van vloeibaar gas blijft een belangrijke bron van inkomsten voor Shell. Dat gas wordt gewonnen in landen als Nigeria, Australië en Oman en vervolgens in vloeibare vorm verscheept, vooral naar Azië.