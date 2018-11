Winst: nul euro. Dus ook nul euro naar de fiscus

Wij koesteren de band met Nederland. Maar de liefde moet van twee ­kanten komen.” Marjan Van Loon, president-­directeur van Shell Nederland, voert de druk nog maar eens wat op. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, in december vorig jaar, maakt de topvrouw duidelijk dat het echt gedaan moet zijn met die dividendbelasting. Anders zou het concern zomaar kunnen besluiten naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen.

Zelfs nu het kabinet, na een jaar van groeiend protest, de heffing in stand houdt, blijft het olieconcern volharden in zijn lobby. “We hebben de afgelopen dertien jaar consequent benadrukt dat dit belangrijk is voor de concurrentiepositie van Nederland en Shell”, stelde het bedrijf op de dag dat Unilever-topman Paul Polman het omstreden plan aan premier Rutte definitief de nek omdraaide.

Uit interne stukken die eerder dit jaar dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur werden vrijgegeven, blijkt Shell telkens weer in Den Haag aan te kloppen voor dit onderwerp. Het bedrijf sprak met ambtenaren, staatssecretarissen en ministers van financiën, Marjan van Loon dineerde met toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes, en zelfs premier Rutte kreeg meermalen bezoek van Shell om de dividendbelasting van tafel te krijgen.

Waarom is de afschaffing van de dividendbelasting zo belangrijk voor Shell? De afgelopen maanden sprak Trouw met verscheidene bronnen om te achterhalen waarom Shell al dertien jaar volhardend strijdt tegen de dividendbelasting. De verklaring is simpel, vertelt een bron die de jarenlange discussie over de dividendbelasting van binnenuit kent. “Afschaffing van de dividendbelasting is het enige wat Shell nog iets oplevert.” Winstbelasting betaalt Shell al jaren niet in Nederland, zo zeggen andere bronnen, die praten op voorwaarde van anonimiteit.

Dat laatste wordt bevestigd door een vertrouwelijk intern document van het ministerie van financiën, waar Trouw inzage in heeft gehad. Daar staat zwart op wit dat Shell in een recent jaar geen cent aan vennootschapsbelasting betaalde. Shell ontkent dat het in Nederland geen vennootschapsbelasting afdraagt. “Onze fiscale afdrachten zijn volledig in lijn met fiscale wet- en regelgeving”, zegt een woordvoerder. Bovendien zegt Shell dat er ‘geen enkele link is tussen vennootschapsbelasting en onze visie op dividendbelasting’.

Een stuk opener was een paar weken geleden Paul Sleurink, belastingadviseur bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Tijdens een congres aan de Universiteit van Amsterdam over het afschaffen van de dividendbelasting, wat destijds nog gewoon het voornemen was van de coalitie, laat hij weten dat ‘hoofdkantoren nauwelijks belast worden met vennootschapsbelasting’. “En waar dat wel gebeurt, moet de bedrijfsfiscalist terug naar school”, voegt hij er tot hilariteit van de aanwezigen aan toe. Sleurink kan het weten. Hij is al adviseur van Shell sinds 2004.

Shell heeft zich nooit willen uitlaten over wat het aan winstbelasting betaalt. Al in 2009 vragen Tweede Kamerleden tijdens een hoorzitting aan Theo Keijzer, vice-president belastingbeleid bij Shell, hoeveel zijn concern aan winstbelasting afdraagt aan de Nederlandse schatkist. “Daar ga ik u geen details over geven”, zegt hij ook na aandringen van verschillende parlementariërs, waaronder PvdA’er Paul Tang.

Meer dan een hoofdkantoor

Hoe lukt het Shell om geen winstbelasting in Nederland te betalen? Het grootste bedrijf van Nederland maakte vorig jaar immers 18 miljard euro winst en keerde bijna 13 miljard euro uit aan zijn aandeelhouders. Voor een groot deel is dat te verklaren vanuit de manier waarop winstbelasting in Nederland bepaald wordt. Shell verdient het meeste geld buiten Nederland, en de fiscus gaat ervan uit dat die verdiensten in het buitenland worden belast. Shell geeft aan dat het in 2017 wereldwijd ruim 6 miljard dollar aan winstbelasting heeft betaald.

Maar daarmee is niet gezegd dat Shell in Nederland geen winst maakt. In de discussie over belastingen, en recent bij de dividendbelasting, schermt het bedrijf vaak met de grofweg tienduizend werknemers die het in Nederland heeft. Het is moeilijk voor te stellen dat al die mensen in Nederland werken zonder dat het bedrijf daar iets van winst aan overhoudt.

Shell heeft in Nederland veel meer dan alleen een hoofdkantoor. Wat te denken van de benzinestations langs de wegen, de chemische fabrieken in Moerdijk, of Shell Pernis – de grootste raffinaderij in Europa, waar dagelijks ruim 400.000 vaten ruwe olie worden verwerkt.

Beide ont­wij­kings­rou­tes zijn legaal, en zijn zelfs bewust in stand gehouden om Nederlandse bedrijven te steunen

Al die onderdelen vormen samen met het hoofdkantoor van Shell in Den Haag een zogeheten fiscale eenheid, schrijft het concern in jaarverslagen. Zo’n fiscale eenheid houdt in dat de verschillende bedrijven die behoren tot één groep onderling winsten en verliezen mogen verrekenen, en gezamenlijk één aangifte voor de vennootschapsbelasting mogen doen.

Een belangrijke uitzondering daarop is de Nam. Omdat Nam een joint venture is met ExxonMobil, en Shell 50 procent van de aandelen heeft, mag het geen deel uitmaken van de fiscale eenheid. Daarnaast zijn er aparte afspraken gemaakt met de overheid over hoeveel er betaald moet worden voor de opbrengst van de gaswinning in Groningen. Nam geeft zelf jaarverslagen uit, en daarin is te zien dat dit bedrijf wel winstbelasting betaalt.