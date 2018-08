Winst Air France-KLM verdampt door Franse stakingen

Voor het tweede kwartaal van dit jaar valt de schade mee. Voor deze periode noteerde Frans-Nederlands luchtvaartcombinatie een nettowinst van 109 miljoen euro, dankzij een toename van het aantal passagiers. Maar de laatste zes maanden sluit Air France-KLM af met een een netto verlies van 159 miljoen euro.

Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk dat KLM het veel beter doet dan Air France: de Nederlandse verdiensten compenseren zelfs de Franse verliezen. Het bedrijfsresultaat van KLM (de nettowinst waar de kosten van zijn afgetrokken) bedraagt 388 miljoen euro, terwijl Air France aankijkt tegen een verlies van 164 miljoen euro.

Tijdens de persconferentie sprak het verschil tussen Parijs en Amstelveen ook uit de manier waarop KLM-baas Pieter Elbers en Air France-chef Franck Terner hun visie op de komende tijd gaven. Terner benadrukte de noodzaak om ‘het vertrouwen van de klant te herstellen’, Elbers sprak over ‘verbetering van de klanttevredenheid’ en ‘streven naar excellentie’.

Het evenement in een Parijs' hotel aan de voet van de Eiffeltoren vond plaats zonder de nieuwe bovenbaas van de holding. Topman Jean-Marc Janaillac stapte in mei op, omdat hij het zoveelste conflict met de piloten niet tot een goed einde wist te brengen. Sindsdien is de dagelijkse leiding in handen van een triumviraat dat bestaat uit Elbers, Terner (chef Air France) en Frédéric Gagey, die de plaats inneemt van Janaillac.

Moeilijk bedrijf

Het driemanschap ging uitspraken over de tumultueus verlopende procedure om een nieuwe bovenbaas te vinden uit de weg. Verschillende personages bedankten voor de eer om voor het ‘moeilijke bedrijf’ te komen werken, anderen werden luidruchtig afgeserveerd omdat zij geen ervaring hebben in de luchtvaart.

Op de vraag uit de zaal of het gezien de prestaties van KLM en de veel betere sociale verhoudingen bij de Nederlandse tak niet tijd wordt voor een Nederlandse baas, Pieter Elbers, kwam geen antwoord. ‘Dit is in handen van de benoemingscommissie, niet van ons’, aldus Gagey, van wie wordt gezegd dat hij voor de komst van Elbers is, net als drie andere leden van de raad van bestuur van Air France-KLM die uit twaalf leden bestaat.

Voor de 'rentrée' (het einde van de zomervakantie in Frankrijk) wordt witte rook verwacht. Niet veel later moet ook duidelijk zijn hoe de nieuwe organisatie van de top van het bedrijf eruitziet. Het management van KLM heeft erop aangedrongen de band tussen de baas van de holding en Air France door te snijden. De grote baas wekt nu altijd de indruk vooral in beslag te worden genomen door de problemen van Air France. De Nederlanders willen iemand die nadrukkelijk boven de verschillende onderdelen staat, om bij conflicten een knoop door te kunnen hakken.

Volgens het gezaghebbende Franse zakenblad Les Échos hebben de KLM’ers hun wens zelfs in een brief op niet mis te verstane wijze onder woorden gebracht. ‘KLM wil niet langer behandeld worden als een filiaal terwijl het vier keer zoveel winst maakt.’