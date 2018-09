Winnend Feyenoord leunt tegen NAC op Berghuis en Van Persie

Hij mag dan inmiddels 35 jaar zijn en zich in de diepe herfst van zijn carrière bevinden, Van Persie heeft nog altijd voldoende klasse om beslissend te zijn voor Feyenoord. Met twee treffers en de kopbal die een eigen goal van NAC opleverde had Van Persie vanmiddag een flink aandeel in de 4-2 zege op NAC Breda.

Daarmee is Feyenoord naar de derde plek in de eredivisie gestegen, de positie die de club gezien de verhoudingen in de Nederlandse competitie normaal gesproken inneemt. Maar de zege op NAC en de derde plek konden de problemen van Feyenoord niet verbloemen.

Het team van Giovanni van Bronckhorst is moeizaam aan het seizoen begonnen. Waar PSV en Ajax deze week vol in de schijnwerpers stonden met hun plaatsing voor de Champions League, daar was Feyenoord al afgedropen in de Europa League, het tweede Europese niveau.

Samba Sam Nadat Feyenoord ruim een jaar geleden kampioen was geworden en de Champions League inging gaf het ruim 26 miljoen euro uit om de selectie te verbreden, klaar te maken voor Europees voetbal en om definitief aansluiting te vinden bij PSV en Ajax. Veel van die aangetrokken spelers kwamen uit de subtop van de eredivisie en Feyenoord had de verwachting dat ze zich verder zouden ontwikkelen. Maar veel verder hebben ze Feyenoord vooralsnog niet geholpen, bleek ook zondag weer. Neem bijvoorbeeld Sam Larsson. De Zweedse buitenspeler blonk uit bij sc Heerenveen, voordat hij vorige zomer door Feyenoord naar Rotterdam werd gehaald. Samba Sam werd hij in Friesland genoemd en die bijnaam had hij niet zomaar gekregen. In zijn laatste seizoen in Heerenveen scoorde hij negen keer en gaf dertien assists. Die cijfers kon hij bij Feyenoord geen vervolg geven (vier treffers en vijf beslissende voorzetten vorig seizoen). Ook dit seizoen is Larsson nog niet de vleugelflitser die hij bij Heerenveen was. Nadat hij in de eerste helft al meerdere keren was uitgejouwd door de Feyenoord-supporters maande hij de aanhang met handgebaren tot kalmte. Nadat hij even later een verkeerde pass gaf klonk er gefluit en cynisch applaus.

Moeilijke fase Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst besloot Larsson in de rust te wisselen en bij het omroepen van die wissel steeg er gejuich op vanaf de tribune. “Het was een moeilijke wedstrijd voor Sam”, constateerde Van Bronckhorst. “Hij had een aantal momenten die hij niet pakte en het was voor hem beter om hem te wisselen in de rust. Het is niet zo dat hij niks laat zien, alleen zit hij in een moeilijke fase en het is aan mij en het team om hem daaruit te halen.” Van Bronckhorst en Feyenoord hadden uiteindelijk voldoende aan een paar bevliegingen van Berghuis (twee assists) en Van Persie. De flankspeler en spits vinden elkaar veelvuldig. Zodra ze een combinatie opzetten – die met hakjes en balletjes achter het standbeen soms wonderschoon waren – versnelde het spel en wankelde NAC. Het was zondag voldoende voor de winst (Vilhena scoorde nog voor Feyenoord en Nijholt en Te Vrede voor NAC), maar de afhankelijkheid van Berghuis en Van Persie zal Van Bronckhorst ergens ook zorgen baren. Als een sterkere opponent dan NAC erin slaagt om de twee aanvallers aan banden te leggen is Feyenoord een team zonder aanvalsplan en creativiteit.