Winkels worstelen ondanks economische opleving

De economen van ABN Amro verwachten dat de detailhandel dit jaar voor het zesde jaar op rij groeit. Dit keer met 2 procent, in 2018 was dat nog 3 procent. Positiever gestemde consumenten kochten tussen 2013 en nu voor 13 procent meer in de winkels. Een logisch gevolg van de opgekrabbelde conjunctuur. Maar, zo waarschuwt sectoreconoom retail & leisure Sonny Duijn, “onderliggend is er van alles aan de hand”.

Zo neemt het bezoek in veel Nederlandse winkelgebieden al jaren af. De bank onderzocht het zaterdagbezoek door de jaren heen en concludeert dat ruim zeven op de tien winkelcentra minder publiek trekt dan voor het economisch herstel inzette. Lokaal zijn er uitschieters naar boven, zoals de binnensteden van Den Haag, Roermond en Geleen, waar het winkelbezoek de afgelopen vijf jaar juist sterk toenam. Maar door de bank genomen zijn de Nederlandse winkelstraten rustiger geworden. Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde vorig jaar voor het eerst in jaren niet meer.

Middelgrote winkelgebieden hebben het meest te kampen met een teruglopend aantal passanten. De winkeliers daar ondervinden dubbele concurrentie. Ze kunnen moeilijk op tegen de attractiviteit van – vaak nabijgelegen – binnensteden en concurreren met kleine wijkcentra, waar mensen heel gericht shoppen. Daarnaast merken ze dat hun klanten vaker thuisblijven, gezwicht voor het gemak en het eindeloze aanbod van internet.

Veeleisend

Wel is het aantal leegstaande winkels in Nederland iets gedaald, omdat leegstaande panden zijn omgebouwd tot woningen of horeca. 6,5 procent van de winkelpanden in Nederland staat nu leeg. Duijn: “Winkeliers moeten een antwoord vinden op het veranderde consumentengedrag. Klanten zijn niet alleen meer digitaal georiënteerd, maar ook veeleisender. Ze willen deskundig personeel. In bijna elke branche is de behoefte aan expertise toegenomen. De fysieke winkel blijft het primaire verkoopkanaal, maar meer dan vroeger moeten winkeliers hun best doen om mensen naar zich toe te trekken.”

Dat kunnen ze volgens Duijn doen door een ‘kennisvoorsprong’ te nemen op de consument. Een moeilijke opdracht, omdat de digitaal georiënteerde klant vaak veel beter is geïnformeerd over een product dan in het tijdperk voor internet. “Toch kan de kunde van hun personeel het verschil maken.”

Duijn noemt bouwmarkt Hornbach die mensen in dienst neemt die uit de bouw afkomstig zijn. En bij fotoketen Kamera Express geeft het personeel workshops. Ook plaatsen zulke speciaalzaken, als extra service, instructiefilmpjes van hun apparaten op hun websites.

Een vaak gehoorde kreet in de marketing is dat de retail de klant ‘meer beleving’ moet bieden. Dan weten de mensen de weg naar de winkelstraat wel weer te vinden. Duijn: “Beleving is een beetje een containerbegrip, maar je kunt de aantrekkelijkheid van een winkelgebied sturen door samen te constateren dat een wijnproeverij, een escaperoom of een bioscoop de attractiviteit en verblijfsduur verhogen.”