Winkelcentrum In de Boogaard is nog niet over het verlies van de V&D heen

Gelukkig zit schoenenwinkel Beau Belle in een goed stuk van winkelcentrum In de Bogaard. "Hier leeft het wel", zegt eigenares Carry Reintjens. "Maar er moet iets gebeuren om de leegstand te bestrijden. Je ziet winkels wegvallen en in plaats daarvan komen dan pop-upwinkels met opruimingsposters, terwijl je liever gezellige, mooie winkels wil."

Lees verder na de advertentie

Al sinds 2012 gaat het minder met de detailhandel in Rijswijk, maar sinds V&D eind 2015 failliet ging, is het helemaal mis. Inmiddels staat 24 procent van de winkels in Rijswijk leeg, terwijl dat in 2011 nog zo'n 5 procent was, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Alleen in Schiedam staan meer winkels leeg.

De leegstand heeft vooral om zich heen gegrepen in winkelcentrum In de Bogaard, en daarbinnen is het grootste probleem De Terp, het winkelpand waar de V&D zat. De grote ruimte die het warenhuis achterliet is nog steeds niet opgevuld en ook de winkels eromheen zijn vertrokken. Wat resteert is een groot, licht atrium met een stel bomen. De overdekte ruimte oogt schoon, het onderhoud is op orde, maar de winkelruimtes zijn bijna allemaal leeg.

Niet vrolijk "Hier word je niet vrolijk van", zegt wethouder René van Hemert (VVD). Het liefst ziet hij dat de voormalige V&D weer gevuld wordt. "Maar uiteindelijk is het toch de vastgoedeigenaar die eruit moet komen met een ondernemer die het wil huren." Van Hemert had goede hoop toen een ambitieuze horecaondernemer zich meldde voor De Terp. "Maar helaas is hij er niet uitgekomen met eigenaar Syntrus Achmea. Als gemeente hebben wij daar verder geen invloed op." Rijswijk schuwt voorlopig het beboeten van eigenaren vanwege leegstand om zo de huren te verlagen Er is een paardenmiddel om de leegstand te bestrijden dat Rijswijk nog niet inzet: het beboeten van eigenaren van wie de panden langer dan een half jaar leegstaan. Zo zouden eigenaren wel gedwongen worden hun huren te verlagen, waardoor de winkelruimtes makkelijker gevuld raken. Van Hemert ziet dit vooralsnog niet zitten omdat het nog een weinig beproefd middel is. Ook Fred Karremans, eigenaar van slagerij Scholtes en voorzitter van de winkeliersvereniging, verwacht weinig heil van zo'n leegstandsboete. "Als eigenaren hun huren gaan verlagen, is dat niet eerlijk voor andere ondernemers. Bovendien krijg je met lagere huren ook eerder pop-upwinkels, die de situatie niet altijd goed doen." Het is zeker niet alleen maar kommer en kwel in het uitgestrekte winkelcentrum. De gebouwen zijn niet verouderd, en leuke plekken met veel gevulde winkelruimtes zijn er genoeg. Reintjens noemt het Bomenplein, waar picknicktafels staan tussen 27 berkenbomen. "Dat is leuk aangekleed met gekleurde lampen. Afgelopen zomer hing daar een gezellig sfeertje." Het lijkt alsof het winkelcentrum simpelweg te groot is voor een stad als Rijswijk, die moet concurreren met onder meer de Haagse binnenstad. Echte grote veranderingen doorvoeren is bovendien lastig, omdat het vastgoed in handen is van maar liefst dertien verschillende partijen, zegt Van Hemert. "Hoe meer belanghebbenden, hoe moeilijker het is om afspraken te maken." Ondertussen zit de gemeente niet stil, aldus Van Hemert. Zo wordt het winderige plein voor de entree van het winkelcentrum voor 2 miljoen euro veranderd in een heuvelachtig parkje.