Windmolenterroristen? ‘Ik snap dat mensen voor eigen rechter zijn gaan spelen’

“Natuurlijk moet je geen dreigbrieven sturen, maar als je zo gefrustreerd bent als de mensen hier, dan begrijp ik wel dat je tot het uiterste gaat.” Aan het woord is mevrouw Scholte uit het Drentse Gieterveen. Ook zij is tegen de komst van windmolens in de Drentse Veenkoloniën. Zelf maakt ze haar bezwaar duidelijk door lidmaatschap van de actiegroep WindNEE.

200 meter hoog Jarenlang is het al onrustig in Drenthe en Groningen vanwege de komst van tientallen windmolens van 200 meter hoog. Veel bewoners zijn mordicus tegen de komst van de reuzen op het vlakke land. Drie tegenstanders van de windparken verdenkt de politie van het overtreden van de wet, ze werden woensdag aangehouden. De mannen, afkomstig uit de regio waar de windmolens komen, zouden dreigbrieven hebben verstuurd waarin bedrijven die werkten aan het windmolenproject ‘vogelvrij’ werden verklaard. Als je jarenlang niet serieus wordt genomen en de overheid de andere kant op kijkt, dan vraag je ook om onbegrip Twee van de drie worden verdacht van het dumpen van asbestafval op plaatsen waar de windmolens moeten verrijzen. Scholte: “Of het goed is dat ze zijn aangehouden? Ja, als ze de wet hebben overtreden is dat een logisch gevolg. Maar als je jarenlang niet serieus wordt genomen en de overheid de andere kant op kijkt, dan vraag je ook om onbegrip.”

Tweede Exloërmond Een van de aangehouden mannen komt uit Tweede Exloërmond, een lintdorp van zo’n zes kilometer lang. Een dorpsplein waar mensen samenkomen is er niet, een winkelcentrum evenmin. Reageren op het nieuws doen de omwonenden liever niet, als je ze aanspreekt in hun tuin. Het onderwerp ligt te gevoelig, behoefte aan aandacht is er niet. Hetzelfde geldt voor de windboeren, die veel geld gaan verdienen met de wind op hun land. Zij waren het mikpunt van acties tegen windmolens en werden bedreigd. Maar het nieuws van de arrestaties is nog vers, zij wachten met reageren tot de politie meer informatie naar buiten brengt.

Nieuw-Buinen Iets verderop in Nieuw-Buinen is de eerste windmolen in aanbouw. De op het oog een meter of tien brede fundering van de turbine is vanaf de weg goed te zien. Uit deze plaats komt zowel een verdachte van de bedreigingen áls een bedrijf dat zich terugtrok uit het windmolenproject vanwege de dreigementen. Paul Siepel, die vanuit zijn achtertuin uitkijkt op de desbetreffende windturbine, vindt het goed dat de politie mensen heeft aangehouden. “Wij zijn nette mensen, dreigen hoort daar niet bij. En een bedrijf uit de buurt is er de dupe van.” Wij zijn nette mensen, dreigen hoort daar niet bij. En een bedrijf uit de buurt is er de dupe van Toch heeft Siepel sinds kort enige schrik vanwege de windmolens. “Vorige week stond de kraan die de turbine moet neerzetten even rechtop. Man, wat een hoogte. En dan komen de wieken er nog bij. Dat is niet meer normaal.”

Meeden Een derde verdachte komt uit Meeden, hij is de voormalig woordvoerder van de actieclub Storm Meeden. Bij die Groningse plaats komen ook windmolens te staan. Activisten plantten er al eens borden langs de weg: ‘Wie wind zaait zal asbest oogsten’, stond erop. Later voegden ze daad bij het woord: er werd asbest gedumpt. Wanneer mensen straks zien hoe groot de turbines werkelijk zijn dan

breekt de pleuris uit “Hij dumpt geen asbest”, is de stellige overtuiging van Kirsten Muntendam. De verdachte is een vriend van de familie, haar vader Pieter is penningmeester van de groep Tegenwind, ook uit Meeden. Muntendam (31) keurt dreigementen of het dumpen van asbest niet goed maar heeft toch begrip voor de actievoerders. “Er is zo ongelofelijk weinig geluisterd naar de tegenstanders van het windpark. Er is geen enkel draagvlak voor windmolens en toch komen ze er. Ik snap dat mensen voor eigen rechter zijn gaan spelen.”

Verdriet Muntendam wil haar oordeel wel graag kwijt. De komst van het windpark zorgde thuis voor veel spanning, vertelt ze. “Vriendschappen gingen eraan ten onder, er was thuis veel verdriet. Het windpark kreeg alle aandacht, dat had zijn weerslag op ons gezin.” Uiteindelijk hebben de acties weinig opgeleverd. “Al lang geleden besefte ik dat de windmolens er sowieso komen. Het voelt heel onrechtvaardig, maar daar kunnen we niets mee. Straks staat er gewoon een windmolen voor de deur.” Mevrouw Scholte uit Gieterveen waarschuwt vast voor de toekomst. “Als de windparken er staan kan niemand nog de andere kant op kijken. Wanneer mensen zien hoe groot de turbines werkelijk zijn dan breekt vrees ik de pleuris uit.”

Aanhoudingen voor 'windmolenterreur', mannen ook verdacht van dumpen asbest