Wimbledon is dit keer lijdensweg voor Murray

Een van pijn verbeten gezicht. Diepliggende, holle ogen. En twee benen die piepten en kraakten bij elke stap. Titelverdediger Andy Murray (30) verliet gistermiddag met een heupblessure het tennistoernooi van Wimbledon, waar hij de kwartfinale in vijf sets verloor van de Amerikaan Sam Querrey (6-3, 4-6, 7-6, 1-6, 1-6).

Op centre court, het decor waar Murray vorig jaar nog als triomfator over de rode loper liep na het behalen van zijn tweede Wimbledon-titel, moest de Schot een ware lijdensweg bewandelden.

Geen twijfel

In de eerste set, soeverein gewonnen binnen het half uur, leek er nog niets aan de hand, maar de vertwijfeling zette zich in tijdens set twee, waarin Murray drie games op rij verspeelde (en daarmee ook de set). Een veeg teken. Was hij nog wel fit?

Ik ben wel vaker aan toernooien begonnen zonder ideale voorbereiding

Murray had dit tennisjaar immers al een omvangrijk medisch dossier opgebouwd. Gordelroos, een luchtweginfectie en een elleboogblessure waren de voornaamste kwalen. Vorige maand kwam daar een heupblessure bij, het voor Murray zo kwetsbare lichaamsdeel waar hij in zijn jeugdjaren vaak last van had gehad. Alle seinen gingen op rood. Zeker toen Murray in de eerste ronde van Queens verloor van laagvlieger Jordan Thompson. De Schot zette meteen een streep door twee demonstratiepartijen in Londen. Rust was het devies van de artsen.

Op de persconferentie voor Wimbledon probeerde Murray de twijfel weg te nemen. Niet alleen bij zichzelf, maar ook bij de duizenden fans die voor hem een kaartje hadden gekocht. "Ik ben fit", zei Murray resoluut. "Ik ben wel vaker aan toernooien begonnen zonder ideale voorbereiding. Dat moet je accepteren en proberen er het beste van te maken." Ter relativering stelde Murray dat de aanloop naar zijn eerste Grand Slam-zege, in 2012 op de US Open, ook allesbehalve vlekkeloos was verlopen. En bovendien: spelers die honderd procent fit zijn, zijn een zeldzaamheid. Het Britse volk kon rustig gaan slapen.

Dat moest een geruststellende gedachte zijn voor z'n fans. Want in Londen stond niet alleen de titel op het spel voor Murray, maar ook zijn nummer één-positie op de wereldranglijst, die hij vorig jaar oktober overnam van Novak Djokovic. Diezelfde Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal liggen op de loer om hem van de troon te stoten. Dat Murray dit jaar alleen het toernooi van Dubai won, was geen reden tot zorg, meende de rechtshandige.