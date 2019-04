Wimbledon houdt niet van verandering, behalve voor het milieu

In zo’n correcte omgeving kan het natuurlijk niet langer zo zijn dat de perfect gespannen rackets nog in een plastic – want milieuvervuiling - zak worden verpakt.

Vandaag maakte de organisatie van Wimbledon bekend dat de 4500 zakken die ieder jaar worden gebruikt om de rackets in te verpakken voorgoed verleden tijd zijn.

De verandering is onderdeel van de duurzaamheidsplannnen van het tennistoernooi. Vorig jaar deed Wimbledon de plastic rietjes al in de ban.

De rietjes zorgden jaarlijks voor een enorme hoeveelheid plastic afval vanwege de hoeveelheden Pimm’s die bezoekers drinken. Dat drankje, een mix van gin met kruiden en limonade, werd geserveerd in een plastic beker met een rietje, zodat mensen met kaartjes voor de grote banen het mee konden nemen.

Er was nog meer goed nieuws vanaf Wimbledon, althans voor de spelers die het graag rustig aan doen tijdens de wissel en voor het serveren. Het toernooi gaat nog niet werken met de beruchte klok die op de Australian Open en de US Open is ingevoerd. Dat komt pas in 2020.

Die klok houdt de seconden bij tussen de punten, zodat er niet te lang getreuzeld kan worden. Sommige spelers, Rafael Nadal is van hen de bekendste, nemen graag hun tijd om nog een paar keer aan de broek, haren of neus te plukken voordat ze serveren. Met een papieren rietje in het glas Pimm’s kunnen bezoekers dit jaar nog even genieten van Nadals gepluk.

