Wimbledon: Alle ogen zijn gericht op Murray

Zonder een overwinning op gras en naar eigen zeggen maar net hersteld van een heupblessure opent Andy Murray vandaag als regerend kampioen de 131ste editie van Wimbledon.

De 30-jarige Schot slaagde er tot dusver niet in om een van zijn drie grandslamtitels met succes te verdedigen. In Londen staat ook zijn nummer een-positie op de wereldranglijst op het spel.

Murray kan niet terugkijken op een geslaagde voorbereiding op Wimbledon, het toernooi dat hij in 2013 en 2016 won. Op het gras van Queens verloor hij als titelverdediger al in de openingsronde van de laaggeklasseerde Jordan Thompson. Afgelopen week zette hij een streep door twee demonstratiepartijen op de Hurlingham Club in Londen vanwege een pijnlijke linkerheup.

Na een paar rustdagen keerde hij zaterdag terug op de trainingsbaan en op een persbijeenkomst sprak Murray zaterdag de verlossende woorden: ik ben fit. De vrije dagen hadden hem goed gedaan, zei hij, maar anderzijds voelde hij de stress van een paar dagen niet trainen. "Dat is niet prettig, zeker als je niet veel partijen heb gespeeld."

Spelers die honderd procent fit zijn, zijn een zeldzaamheid. Dat is de tol van onze sport

2017 is vooralsnog niet het jaar van Murray. Hij won pas één titel, in Dubai, en werd geplaagd door een aantal fysieke tegenslagen: gordelroos, een luchtweginfectie, een elleboogblessure en nu dus de heup. "Tennis is een zware sport", aldus Murray, die zei dat hij in zijn jeugd vaak heupproblemen had. "Spelers die honderd procent fit zijn, zijn een zeldzaamheid. Dat is de tol van onze sport."

Geen bezorgd mens Zijn hortende aanloop naar Wimbledon heeft van Murray geen bezorgd mens gemaakt. Op weg naar zijn eerste grandslamsucces, in 2012 in New York, won hij in de voorbereidingstoernooien in Toronto en Cincinnatti slechts twee partijen. "Ik ben wel vaker aan toernooien begonnen zonder ideale voorbereiding. Dat moet je accepteren en proberen er het beste van te maken." Murray dient de komende veertien dagen niet alleen zijn titel te verdedigen, ook kan hij worden afgelost als nummer een van de wereld. Als de Schot de finale haalt, blijft hij ook na Wimbledon aanvoerder van de mondiale ranglijst. Maar Rafael Nadal, Murray's beoogde tegenstander in de halve eindstrijd, Stan Wawrinka en Novak Djokovic zitten op het vinkentouw. De volgende scenario's zijn denkbaar: Nadal kan voor het eerst sinds 23 juni 2013 weer nummer een worden als hij op zondag 16 juli in de finale staat. Wawrinka moet zijn eerste Wimbledontitel veroveren om Murray op te volgen. De kansen van Djokovic om na 31 oktober 2016 terug te keren als nummer een zijn gering. Hij moet de titel pakken, maar dan mogen Murray en Nadal niet verder komen dan de kwartfinales. Vandaag zijn alle ogen, zeker die van de Britten, gericht op Murray die het toernooi opent tegen Alexander Boeblik, de 20-jarige Kazak die zijn plaats in het hoofdschema dankt aan de afmelding van Pablo Cuevas. De nummer 134 van de wereld zat een dag na zijn nederlaag in de kwalificaties in Starbucks, toen hij een berichtje kreeg van zijn vader. 'Je speelt tegen Andy Murray'. Een meevaller voor Boeblik, die onvoorspelbaarheid als de sleutel van zijn tennis noemt. "Ik heb nooit een plan."

