Wim Aloserij: 'Over ellende moet je niet te lang praten'

Wim Aloserij (Amsterdam, 1923) overleefde drie concentratiekampen en een scheepsramp. Na de oorlog liet hij zich dopen tot Jehova's getuige. Zijn levensgeschiedenis werd opgetekend door biograaf Frank Krake. Diens boek 'De Laatste Getuige' verscheen deze week.

"Toen ik thuiskwam, totaal verzwakt en met een longaandoening waardoor ik eerst een tijd moest kuren, dacht ik na over God, de katholieke God die ik in mijn jeugd had leren kennen. Ik vroeg me af of Hij wel kon bestaan... Want waarom was er dan toch zoveel ellende op de wereld? Ik begon te bidden: God, als U bestaat... Een paar dagen later was ik samen met mijn verloofde bij mijn zuster Jo op bezoek. Ze deelde met haar schoonouders een etage in Amsterdam. Op een gegeven moment verveelde ik me een beetje en ik zei: 'Ik ga een kaartje leggen bij je schoonvader.' 'Doe maar niet,' zei ze, 'want er zijn nu Jehova's getuigen op bezoek.' Ik ging toch. En ik luisterde. Alles, alles wat is gebeurd en ooit nog zal gebeuren, is terug te vinden in de Bijbel. Waarom God het kwaad toeliet - de mens dacht zélf dat hij het zonder Hem zou redden -, hoe in 1914 de tijd van het einde is begonnen, hoe Jezus... ja, u hebt gelijk, dit begint nu al op een prediking te lijken. Laat ik het dan zo zeggen: ik wist het meteen, ik wist het gewoon; God bestaat en de Bijbel is de maatstaf. Mijn gebed was verhoord."

"Da's makkelijk. Jezus zegt: 'De enige leraar ben ik en de enige God die jullie moeten eren is mijn Vader.' Wij zijn allemaal broeders. We aanbidden niet, we verheerlijken niet, we plaatsen niemand op de voorgrond."

"Ieder mens, man of vrouw, ja, zelfs iedere hond of kat, onderscheidt zich door zijn naam van anderen. Zo is dat ook met God. God heeft zijn eigen, unieke naam: Jehova. En die naam mag je niet op een onwaardige manier gebruiken. Niet zeggen dat Hij een oorlog heeft gewild, of beweren dat Hij een engeltje nodig had als er een kindje is gestorven. Wij mensen hebben een vrije wil. Wij maken de keuze. Als ik u wil vermoorden, gaat God niet zeggen: 'Hee, dat mag je niet doen, Wim!' Hij laat het toe. Maar de gevolgen van mijn daad, ja, díe zal ik zelf moeten dragen."

"Op zondagochtend ga ik eerst naar de koninkrijkszaal, voor een lezing en een gezamenlijke studie. Daarna heb ik velddienst; dan ga ik bij de mensen langs om te prediken. Vroeger had ik alleen maar een kaartje bij me. Daar stond onze boodschap op, in het kort. Tegenwoordig kunnen we filmpjes laten zien en we hebben ook geleerd hoe we met mensen moeten praten, hoe we ons verhaal zo goed mogelijk kunnen overbrengen. Ik geloof dat ik er steeds beter in ben geworden. Misschien heb ik nu mijn leeftijd ook wel een beetje mee. Je ziet soms mensen denken: 'Ach, dat oude baasje... moet ik hem niet even binnen laten?' Daar maak ik dankbaar gebruik van."

V Eer uw vader en uw moeder

"Ik was zeven jaar oud toen er een man bij ons langskwam en mijn moeder zei: 'Wim, dit is je vader.' Ik riep: 'Dat is mijn vader helemaal niet!', waarop die vent zijn portemonnee pakt, mij een dubbeltje geeft - goud geld hè, in die tijd - en zegt: 'Ga jij hier maar wat snoep voor kopen.' 'Nee', zei ik, 'ik moet jouw dubbeltje niet!'

"Ik zou tot aan zijn dood, zeven jaar later, conflicten met hem hebben. Die eerste jaren kreeg ik erg veel slaag, dat werd later iets minder - vooral omdat ik er steeds meer handigheid in kreeg om hem uit de weg te gaan. Ik leerde al vroeg hoe ik moest overleven in een koele, liefdeloze omgeving. Die man heeft voor zoveel ellende in huis gezorgd, dat kun je je niet voorstellen. Altijd maar ruzie, altijd maar vechten. En zijn loon ging op aan drank. Hij zoop zoveel dat hij uiteindelijk aan een delirium is bezweken.

"Mijn echte vader overleed op zijn 27ste, een paar maanden voor mijn geboorte, aan een blindedarmontsteking. Mijn moeder was niet met hem getrouwd, ze hadden een zogenaamd vrij huwelijk waaruit mijn zuster Jo - ze is nu 96 en predikt óók - en ik geboren werden. En ze had voor ons nog een dochtertje gehad, maar dat meisje is op jonge leeftijd overleden. Mijn moeder had een zwaar leven: een meisje verloren, man dood, geen inkomsten... Ze nam kostgangers in huis en met één van die mannen kreeg ze een kind, Henk, mijn halfbroer. Nadat ze met Aloserij, de man die ze mijn vader noemde, was getrouwd kreeg ze nóg een zoon: Bertus. Ze had dus vier kinderen, bij drie verschillende mannen.

"Het vaderschap was geen onderwerp waarover ze graag wilde praten. En ik wist niet beter. Ik werd pas nieuwsgierig rond mijn zeventiende, toen de oorlog uitbrak en ik zelf een beetje in de kreukels kwam te zitten. Hoe zou mijn leven zijn verlopen als mijn échte vader er nog was geweest? Wat zou hij doen in deze situatie? Wat was het eigenlijk voor een man? Ik kreeg pas jaren later een foto van hem te zien. Die staat daar, op dat kastje. Naast de foto van mijn moeder.

"We hadden niet zo'n warme band. Ze was heel zorgzaam, maar ze zei nooit: 'Kom eens even op mijn schoot zitten voor een knuffeltje.' Mijn moeder hertrouwde na de oorlog met een man die ze op een onderduikadres had leren kennen. Ze had daar een tijdje gezeten, omdat ze onderdak had verleend aan een neef die in het verzet bleek te zitten. Hij werd afgevoerd, zij werd even op het politiebureau vastgehouden en was bang dat de Duitsers nog eens bij haar op de stoep zouden staan. Die laatste echtgenoot was een redelijke man, een aardige man. Met hem had ze nog een goed huwelijk, maar toch... nee, ze heeft een naar leven gehad, mijn moeder.

"Soms denk ik aan mijn ouders, aan mijn moeder en aan mijn echte vader, de man die zij zo vroeg moest verliezen. Dan zie ik hen voor me als een stelletje en dan - weet u wat ik dan hoop? Ik zal het eerlijk zeggen - dan hoop ik dat Jehova hen straks, als het eind der tijden komt, alsnog goedkeurt, ook al hebben zij Hem niet willen leren kennen, en dat ik dan voor eeuwig met hen zal blijven leven in het paradijs, hier op aarde."