Wilt u goedkoop boodschappen doen? Koop minder vlees en meer fruit

Bijna alle producten zijn duurder geworden het afgelopen jaar, maar de prijzen van voeding gingen het meeste omhoog. De gemiddelde prijsstijging van alle goederen en diensten bij elkaar was in een jaar tijd 2,4 procent. In dezelfde tijd werd voeding 3,8 procent duurder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een nadere analyse van de consumentenprijsindex.

Lees verder na de advertentie

De prijzen voor vlees en vis stegen het sterkste ten opzichte van mei vorig jaar, met bijna 5 procent. De prijs van groenten en fruit ging van alle voeding het minste omhoog, met gemiddeld 2,6 procent. Dat komt vooral doordat fruit zelfs goedkoper is geworden. Supermarkten stuntten vaak op de versafdeling. Begin dit jaar verlaagde Plus de prijs van groente en fruit. Deze campagne moest de klant bewuster en gezonder laten kiezen. Andere ketens als Jumbo, Dirk en Vomar volgden.

Btw-tarieven Die stuntprijzen worden elders natuurlijk weer gecompenseerd. De prijsstijging van brood en granen schommelt vanaf januari rond het hoogste niveau in tien jaar tijd, met bijna 4 procent. De prijzen van zuivelproducten stegen ten opzichte van mei vorig jaar met 3 procent en alle overige voedingsmiddelen werden gemiddeld meer dan 4 procent duurder. Groente en fruit stegen in tien jaar tijd het meeste in prijs, met bijna 20 procent De prijsstijgingen zijn mede het gevolg van de verhoging van het zogenoemde ‘lage btw-tarief’. Dat ging in januari van 6 procent naar 9. De verhoging had een opdrijvend effect op de prijsstijging van voedingsmiddelen. Ook buiten de deur eten is duurder geworden, meldt het CBS. Afhaalmaaltijden en eten in restaurants kost nu 4 procent meer dan een jaar geleden. De bedrijfskantine spant de kroon met een prijsstijging van bijna 9 procent. “U kunt dus maar beter zelf boterhammen smeren”, reageert CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.

Groente en fruit Huishoudens geven ruim 10 procent van hun consumptieve bestedingen uit aan voedingsmiddelen. Van de uitgaven aan voeding besteden consumenten het meeste aan vlees en vis, namelijk bijna 25 procent. Daarna volgen groente en fruit. Hieraan geeft men gemiddeld ruim 22 procent van het voedingsbudget uit. Over een periode van tien jaar gezien, vallen de prijsstijgingen van eten weer mee. Voedingsmiddelen werden in die periode 14,5 procent duurder, en dat is iets lager dan de gemiddelde prijsstijging van alle goederen en diensten: 16 procent. Groenten en fruit stegen in tien jaar tijd het meeste in prijs, met bijna 20 procent. Vlees en vis werden in dezelfde periode 18 procent duurder. Zuivel steeg met 16 procent en brood en granen met 11 procent. Overige voedingsmiddelen, zoals snoepgoed, sauzen en kruiden, zijn 4,9 procent duurder dan tien jaar geleden.

Lees ook:

Ophef over btw-verhoging op voedsel is symboolpolitiek De inkt van het regeerakkoord was nog niet droog of de oppositie op links protesteerde eensgezind tegen de btw-verhoging op voedsel. Verontwaardiging alom, want de boodschappen zouden duurder worden en met name ook gezond eten.