Williams zal willen bewijzen dat zij als 36-jarige moeder kan winnen op het allerhoogste niveau

Via Snapchat gaf Williams zelf al een voorzetje van het nieuws. Staand voor de spiegel en gehuld in een gele body stuurde ze een foto de wereld in van haar buik, met daarbij als tekst: ‘20 weeks’. Na de Australian Open van januari dit jaar was Williams niet meer in actie geweest. Bij elke afmelding voor een toernooi gaf ze knieklachten op.

Williams, sinds december verloofd met internetondernemer Alexis Ohanian, was al in verwachting toen ze in januari grandslamtitel nummer 23 won. Met die prestatie in Melbourne evenaarde ze het record van Steffi Graf, maar heeft ze er nog een minder dan Margaret Court. De teller bij de Australische staat op 24, met de aantekening dat ze dertien van die titels won voor het proftijdperk.

Is de ambitieuze Williams straks na haar rentree in staat ook het aantal door Court gewonnen grandslams te bereiken? Court zelf was de eerste tennissende moeder die daarin slaagde. Twee jaar na de bevalling van zoon Daniel veroverde zij in 1973 de titels op de Australian Open, Roland Garros en de US Open. Court was ten tijde van haar zwangerschap 29 jaar, Williams wordt in september al 36.

Williams is al vaker afgeschreven, maar blessures, privéproblemen en haar oplopende leeftijd weerhielden haar niet om terug te keren en het vrouwentennis met harde hand te regeren. Haar laatste tien grandslamtitels veroverde Williams terwijl ze de grens van dertig reeds was gepasseerd. Met haar 35 jaar staat de Amerikaanse te boek als de oudste grandslamkampioene ooit.

Beste jaren

Maar wat doet het moederschap met het lichaam van Williams? In een interview met persbureau Reuters zei Court gisteren dat ze na de bevalling van Daniel een van haar beste jaren kende. Ook Kim Clijsters speelde na de geboorte van dochter Jada als in haar beste dagen. Achttien maanden nadat de Belgische moeder werd, won ze in 2009 de US Open, een prestatie die ze een jaar later herhaalde. En in 2011 triomfeerde Clijsters in Melbourne.

Voortgestuwd door haar enorme gedrevenheid en pro­fes­si­o­na­li­teit, zal Williams straks willen bewijzen dat zij als 36-jarige moeder in staat is op het allerhoogste niveau succes te boeken

Clijsters was destijds 24 jaar toen ze zwanger raakte, elf jaar jonger dan Williams. Ook het leeftijdsverschil met Evonne Goolagong, de derde tennisster die als moeder nog een grandslamtitel won, was groot. De Australische raakte in 1977 in verwachting, 26 jaar oud. Acht maanden (!) na de geboorte van dochter Kelly won Goolagong de Australian Open en drie jaar later pakte ze op Wimbledon haar zevende en laatste grandslamtitel.

Leeftijd is maar een getal zei Williams altijd als haar weer eens gevraagd werd of het niet tijd was om te stoppen. Suggesties over het eventuele afscheid maakten haar alleen maar sterker en strijdvaardiger. Voortgestuwd door haar enorme gedrevenheid en professionaliteit, zal Williams straks willen bewijzen dat zij als 36-jarige moeder in staat is op het allerhoogste niveau succes te boeken.

Waar Williams in 2017 niet meer op de baan verschijnt, daar keert Viktoria Azarenka (27) komende zomer weer terug. De Wit-Russische tweevoudig grandslamkampioene en oud-nummer een van de wereld, beviel in december 2016 van zoon Leo. In maart hervatte Azarenka serieus de training en haar comeback staat gepland in juli in Stanford, een van de voorbereidingstoernooien op de US Open.