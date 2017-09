Willen de idealisten van Tony’s Chocolonely naar de beurs?

Lees verder na de advertentie

Met het extra kapitaal zou het bedrijf de cacao-industrie verder slaafvrij willen maken, zo stond het in een persbericht. Dat klinkt verantwoord, maar het is afwachten of ook beleggers daaraan willen meewerken.

Tony’s Chocolonely verkoopt geen slaafvrije chocolade, maar zegt te streven naar een slaafvrije ca­cao-in­du­strie

Slaafvrij Er zijn maar weinig bedrijven die zo’n idealistische oorsprong hebben als Tony’s Chocolonely. Het bedrijf werd in 2005 opgericht door journalisten van tv-programma 'Keuringsdienst van waarde' uit onvrede over de slechte omstandigheden van werknemers in de chocolade-industrie. Grote fabrikanten deden weinig tot niets om uitbuiting en kinderarbeid bij cacaoleveranciers tegen te gaan. Journalist Teun (Tony) van de Keuken besloot met enkele anderen een poging te doen om een slaafvrije reep te maken. De praktijk bleek weerbarstig. Vandaar dat Tony’s Chocolonely al jaren niet pretendeert slaafvrije chocolade te verkopen, maar ‘streeft’ naar een volledig slaafvrije cacao-industrie en een voorbeeld wil zijn voor grotere, minder idealistisch gedreven bedrijven. Teun van de Keuken heeft al jaren niets meer te maken met het bedrijf, maar volgt de ontwikkelingen op de voet en laat zich er soms kritisch over uit. Zo wees hij er in 2015 op dat Tony’s Chocolonely de aandacht alleen op het slaafvrij maken van cacaomassa had gericht. Van de herkomst en de werkomstandigheden bij de producenten van cacaoboter, ook nodig om repen te maken, wist Tony’s Chocolonely niets. Inmiddels heeft Tony's Chocolonely ook dit op orde, zo liet het bedrijf vorig jaar aan Het Parool weten.