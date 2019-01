Willem II is meer dan alleen spits Fran Sol

Het was een treffend en ludiek spandoek, dat gistermiddag even na tweeën werd uitgerold na de Brabantse derby tussen Willem II en NAC Breda (2-0).

'Ook zonder Sol zijn wij meer dan Te Vrede', viel er te lezen op een wit doek op de King Side, waar de fanatieke aanhang van Willem II feest vierde nadat de Griekse invaller Marios Vrousai de overwinning veilig had gesteld. In blessuretijd zorgde hij voor de bevrijdende treffer in het Koning Willem II-stadion.

Vóór de Brabantse derby was het vooral gegaan over twee spitsen. Eentje die vertrokken was, en eentje voor wie gevreesd werd in Tilburg. De eerste, Willem II-spits Fran Sol, verkaste afgelopen week alsnog naar het Oekraïense Dinamo Kiev, waardoor de Tilburgers 3,5 miljoen euro konden incasseren. Penningmeester blij, maar trainer Adrie Koster baart het ook zorgen. Hij verloor zijn clubtopscorer met Sol (dertien treffers in de eerste seizoenshelft). De Spanjaard verzorgde voor de winterstop de helft van de doelpuntenproductie bij Willem II.

NAC was niet bij machte om gevaarlijk te worden in Tilburg

De andere spits, Mitchell te Vrede van NAC, bleef zijn werkgever trouw in de winterstop. De aanvalsleider van de Bredanaars kwam negen keer tot scoren in de eerste seizoenshelft, waarbij het opvalt dat hij liefst vijf keer de openingsgoal verzorgde. Te Vrede is een spits die NAC-trainer Mitchell van der Gaag niet kan missen. Zeker niet in het restant van dit seizoen, waar voor NAC (zeventiende) lijfsbehoud op het spel staat.

Het spandoek 'Ook zonder Sol zijn wij meer dan Te Vrede' bleek te zijn gemaakt met voortschrijdend inzicht. Willem II, opererend als team, toonde meer inzet tijdens de zondagse 'lunchwedstrijd'. "We gaven gewoon niet thuis", zag Van der Gaag. "Duelkracht, de tweede bal; we kwamen overal te laat."

Onmachtig NAC Het mondde na ruim twintig minuten uit in een prachtig openingsdoelpunt van Pol Llonch. De Spaanse middenvelder volleerde een onvoldoende verwerkte corner onberispelijk achter NAC-doelman Van Leer. De voorsprong was terecht. Willem II was veel feller, won de meeste persoonlijke duels en zorgde voor meer gevaar. Renato Tapia, gehuurd van Feyenoord, liet zien dat hij een welkome versterking is voor een club van het kaliber Willem II. De Peruviaanse controleur, te beperkt voor een topclub, is in staat een wedstrijd te 'lezen'. Hij deelt uit waar dat nodig is en bewaakt de balans op het middenveld. NAC was niet bij machte om gevaarlijk te worden in Tilburg. Te Vrede (voetblessure) moest tien minuten voor tijd het veld verlaten, en ook zijn vervanger, Sydney van Hooijdonk, kon niet in stelling gebracht worden. Zeker niet toen Mounir el Allouchi vijf minuten voor tijd met rood naar de kant moest na een harde overtreding op Willem II-speler Daniel Crowley. "We speelden in een te laag tempo, waarbij Willem II makkelijk overeind kon blijven", oordeelde Van der Gaag. "Dit is een dramatische start na de winterstop." Twee Griekse huurlingen, Vrousai (van Olympiakos Piraeus) en Vangelis Pavlidis (van VfL Bochum), zorgden voor aanvallende impulsen bij de thuisclub. Vrousai, met een bekeken schot na een fraaie uitbraak, liet Willem II in de extra speeltijd juichen. En dat mocht ook wel een keer. De laatste (en tot gisteren enige) thuiszege dateerde van 26 augustus tegen Heracles (5-0). Toen won het met Sol, die drie keer scoorde, gisteren in de Brabantse derby liet Willem II zien dat het ook zonder Sol kan.