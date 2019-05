Willem II hoopt op een topdag tegen Ajax: ‘Dit is de kans van hun leven’

Zie ze stralen, zie ze glimmen. De lach bij Jordens Peters en Adrie Koster, respectievelijk aanvoerder en trainer van Willem II, is nooit ver weg. In Zeist blikten ze vrijdagmiddag vooruit op de KNVB-bekerfinale ­tegen Ajax, vandaag om 18.00 uur in De Kuip in Rotterdam.

Natuurlijk, er zijn gegronde redenen voor hun opgewekte gemoedstoestand. Willem II, de nummer acht in de eredivisie, speelt vanavond voor de vierde keer in de clubhistorie de bekerfinale. Het is het gesprek van de dag in Tilburg, waar zondagmiddag 220 bussen met ongeveer achttienduizend supporters naar Rotterdam vertrekken. “Voor veel jongens wordt het de eerste finale”, zei captain Peters, die donderdag 32 jaar werd. “Ook voor mij.”

1963 Maar ja, hoe groot is de kans op de nationale beker, die Willem II in 1963 voor het laatst won? Naast Peters en Koster stonden vrijdag twee Ajacieden, die de successen momenteel aaneenrijgen: trainer Ten Hag en aanvoerder De Ligt. “Ajax zit in een flow”, constateerde Koster monter. Koploper in de eredivisie, bekerfinalist en, na de gewonnen heenwedstrijd bij Tottenham Hotspur (0-1), afgelopen dinsdag, met één been in de Champions League-finale. Woensdag volgt de return. Vanuit Tilburg vertrekken 220 bussen met zo’n 18.000 supporters naar Rotterdam De Ligt verwoordde het gevoel van zijn team; er is honger, honger naar prijzen, want ook bij Ajax, dat achttien keer eerder de beker won, lopen er nog veel spelers zonder zilverwerk. Koster is zich daarvan bewust. “We zullen een topdag moeten hebben”, zei hij. Dankbaar incasseerde hij de complimenten van zijn collega Ten Hag, die Willem II loofde vanwege de positieve spelopvatting.

101ste finale Maar volstaat leuk voetbal tegen Ajax? Een felle start en agressiviteit in de duels kunnen als sleutel dienen voor Willem II, dat zich ruim een week in alle rust heeft kunnen voorbereiden op de eindstrijd. “Dit is de kans van hun leven”, zei Ten Hag over Willem II. “Daar zullen wij gewapend tegen moeten zijn.” Koster hield zich op de vlakte over zijn strijdplan. Hoe de 101ste bekerfinale ook afloopt, het bereiken van de eindstrijd door Willem II mag gezien worden als een beloning voor het clubbeleid in Tilburg. Met name de rol van technisch directeur (en oud-speler) Joris Mathijsen valt daarbij op. Hij handelde afgelopen winter adequaat na het vertrek van topscorer Sol, die voor 3,5 miljoen euro werd verkocht aan Dinamo Kiev. In zijn plaats kwamen vier huurlingen: Tapia van Feyenoord, de Grieken Vrousai en Pavlidis en de Zweedse spits Isak. Allen spelen ze wekelijks. Vooral Isak maakt indruk. De 19-jarige aanvaller, geboren in Eritrea, is al goed voor dertien treffers in vijftien duels. De huurling van Borussia Dortmund maakte ­bovendien de gelijkmaker en benutte een ­penalty in de beslissende strafschoppenserie in de halve finale tegen AZ. Het wordt de grootste wedstrijd uit mijn carrière Willem II-aanvoerder Jordens Peters Willem II, werkend met een begroting van elf miljoen euro, hoopt de komende jaren uit te groeien tot een stabiele club in het linkerrijtje van de eredivisie. Uitbreiding en modernisering van het eigen stadion zijn daarbij de eerste prioriteit. Ook de selectie, deels bestaande uit gehuurde spelers, moet ververst worden. Mathijsen weet zich gesteund door extra inkomsten van negen miljoen euro, die Willem II ontvangt als opleidingsvergoeding voor Frenkie de Jong. De Ajax-middenvelder vertrekt komende zomer voor 75 miljoen euro naar FC Barcelona.

2014 Voor zondag houdt Willem II zich onder meer vast aan het verleden. Want wat gebeurde er in 2014, toen Ajax voor de laatste keer in de bekerfinale stond? PEC Zwolle leverde een stunt van formaat af en won met 5-1. “In voetbal is alles mogelijk”, weet Koster. Het levende bewijs zat vrijdagmiddag naast hem. Lees alles over voetbal in ons dossier.

