Willem II haalt opgelucht adem na de zege op FC Twente

Het belang van een overwinning – Willem II stond voor de wedstrijd laatste en trof met Twente een concurrent in de strijd tegen degradatie – was voor de spelers van de ploeg uit Tilburg duidelijk en daardoor stond er flink wat druk op het duel, constateert Willem II-trainer Erwin van de Looi. “Het was duidelijk zichtbaar dat we moesten winnen. Dat leidde tot slordigheden.”

Maar FC Twente is even slordig als Willem II en dat zorgt vooral in de eerste helft voor een weinig vermakelijk duel. Als zich al een kansrijke situatie aandient, dan wordt de bal op knullige wijze verspeeld, waardoor het opgeveerde publiek weer kan gaan zitten om verder te dommelen.

Dat Willem II wint en door dat resultaat de laatste plaats overdoet aan Sparta heeft het te danken aan Fran Sol. Kort voor rust trekt de aanvaller de stand gelijk, even nadat Assaidi de score uit een strafschop heeft geopend. Na een uur maakt invaller Azzaoui de 2-1 en in blessuretijd beslist Sol de wedstrijd door zijn tweede van de middag te maken. Daarna wordt hij luid bejubeld door het thuispubliek.

Van de Looi gaf al een aantal weken aan dat hij het beter vindt gaan bij Willem II, maar vooralsnog leverde dat weinig resultaat op. In de beker werden de amateurs van CSV Apeldoorn met 2-4 verslagen, en een maand geleden pakte Willem II tegen Roda JC (1-3) de eerste punten van het seizoen. Daarna werd echter weer verloren van Heerenveen en PSV.

Groei

“Daarom was het ook zo belangrijk dat we tegen Twente zouden winnen”, legt aanvoerder Jordens Peters uit. “We kunnen namelijk wel blijven volhouden dat we goed spelen en dat het op trainingen steeds beter gaat, maar als je geen wedstrijden wint houdt dat op een gegeven moment op.”

We kunnen wel blijven volhouden dat we goed spelen, maar als je geen wedstrijden wint houdt dat op een gegeven moment op Aanvoerder Jordens Peters

Volgens Ben Rienstra is die groei toe te schrijven aan de verandering van de tactiek van Willem II. Het startte het seizoen in een 4-3-3-formatie, maar de laatste wedstrijden speelde het met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. “Tegenstanders vinden het heel moeilijk om tegen dat systeem te spelen, omdat de meeste teams in de eredivisie zo niet spelen. Ik vind het raar dat ploegen daar moeite mee hebben, maar dat is de Hollandse school. 4-3-3 zit er zo ingebakken.”

Rienstra kwam in de zomer op huurbasis over van AZ en had ook niet verwacht dat Willem II tegen degradatie zou moeten strijden. “Als ik kijk naar de spelers waarover we kunnen beschikken, dan kunnen we tiende worden. Dat meen ik echt serieus.”

Zijn teamgenoot Peters ziet dat echter iets anders en is wat realistischer. “De tiende plaats zou kunnen, maar voor deze wedstrijd stonden we nog laatste. We krijgen voor de winterstop nog een hoop concurrenten en het is fijn dat we door de winst op Twente die ploegen dan kunnen passeren, in plaats van dat we moeten winnen om aan te haken. Maar we moeten na een gewonnen wedstrijd nu niet ineens denken dat we de hele wereld aankunnen.”