Wilders wraakt rechters omdat ze uitspraak Pechtold niet willen onderzoeken

Op de eerste dag van het hoger beroep in de 'minder-Marokkanen'-zaak richtte Wilders' raadsman Knoops zijn pijlen op de manier waarop politie en justitie Pechtold behandelden.

Waar zijn eigen cliënt opnieuw voor de rechter staat, kwam de D66-voorman weg in het debat over de 'leugen' van toenmalig minister Halbe Zijlstra van buitenlandse zaken over zijn aanwezigheid op een bijeenkomst met Poetin. "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet", liet Pechtold zich ontvallen. En ook al zei hij daags daarop dat hij enkel doelde op Russische politici, de uitspraak was al gedaan en is volgens Knoops minstens zo erg als die van Wilders.

Sterker nog, waar de uitspraak van Wilders past in diens jarenlange politieke visie en hij deze met cijfers probeert te staven, gaat het volgens Knoops bij Pechtold om een onbewezen uiting die niets te maken heeft met het D66-partijprogramma. En toch kwam alleen Pechtold er mee weg omdat zijn opmerkingen zouden horen in een 'maatschappelijk debat'. Knoops liet op het scherm boven de hoofden van de drie rechters twitterberichten verschijnen van een Bredaas-Russische onderneemster. Die schrijft in februari dat de politie pas na aandringen haar aangifte tegen Pechtold wilde opnemen.

Knoops wilde de zaak uitstellen om eerst tot op de bodem uit te zoeken waarom Pechtold er zo veel makkelijker was afgekomen dan Wilders. De vrouw uit Breda en haar zes mede-aangevers zouden gehoord moeten worden, net als de officier van justitie die eerder dit jaar heeft besloten dat Pechtold niet wordt vervolgd.

'Onvergelijkbare uitspraken'

Volgens de advocaat-generaal, de aanklager bij het hof, zijn beide uitspraken onvergelijkbaar. "Er zijn toch bepaald andere woorden gebruikt." Elke uitspraak van een politicus moet apart op zijn merites beoordeeld worden, aldus de aanklager bij het hof. "En hier gaat het om twee woorden: 'minder Marokkanen'. En om de vraag hoe we die moeten beoordelen." Het Openbaar Ministerie wil vaart in de zaak houden en ziet niets in extra onderzoek.

Het gerechtshof concludeerde dat het niet over de zaak-Pechtold gaat en wees uitstel af. Ook de wens van Knoops om eerst goed uit te zoeken hoe gemeenten het burgers vier jaar terug - misschien wel té - gemakkelijk maakten om aangifte te doen tegen Wilders, vond geen gehoor. Voor Knoops was dat reden om de drie rechters te wraken. Hij vindt ze 'vooringenomen' omdat ze de uitspraak van Pechtold niet willen onderzoeken en er volgens hem al vanuit gaan dat de zaak tegen de D66-politicus terecht is geseponeerd.

Wilders heeft vaker rechters gewraakt. In 2010, in een eerdere rechtszaak tegen hem, naar aanleiding van uitspraken over de islam in de Volkskrant, wraakte hij met succes. Het ging toen over de mogelijke partijdigheid van een rechter, die bij een etentje geprobeerd zou hebben om een getuige-deskundige te beïnvloeden. Twee andere wrakingsverzoeken (één in deze en één in de huidige rechtszaak) van Geert Wilders werden afgewezen.

Waar het islamisten nog niet lukt bij mij, probeert het OM alvast de vrijheid van meningsuiting om zeep te helpen. Geert Wilders op twitter vandaag

De Haagse rechtbank achtte de PVV-leider twee jaar terug schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Behalve Wilders ging ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep, omdat de politicus werd vrijgesproken van aanzetten tot haat en bovendien geen straf kreeg opgelegd. In verband met veiligheidsmaatregelen heeft het Haagse gerechtshof de zaak verplaatst naar de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Het hoger beroep zou morgen verder gaan met het horen van de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Afshin Ellian en de uitspraak wordt begin juli verwacht. Omdat nu eerst de wrakingskamer van het hof een uitspraak moet doen over het wrakingsverzoek, is dat onzeker. Die taak neemt het collega-gerechtshof van Amsterdam op zich en de uitspraak wordt vanavond of morgen verwacht.

Net als eerder beroept Wilders zich op zijn zwijgrecht. Maar uitgedaagd door de aanklager die hem een 'kans' wilde geven zijn standpunt toe te lichten, nam hij toch het woord: "Ik kies voor mijn zwijgrecht omdat ik vind dat ik hier niet had hoeven staan. Ik ga het debat aan met iedere collega in de Tweede Kamer. Het doel van het Openbaar Ministerie is het knevelen van de vrijheid van meningsuiting." Als tegenwicht hiervoor zal hij een cartoonwedstrijd organiseren voor portretten van de profeet Mohammed, liet hij vlak voor de zitting weten. Wilders nam een tweede keer het woord, om te benadrukken dat hij Pechtold niet vervolgd wil hebben - net als zichzelf.