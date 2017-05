Wildcard of niet, Maria Sjarapova is nu al favoriet

Ze heeft haar wildcard nog niet binnen voor Roland Garros. Toch is Maria Sjarapova bij de internationale wedkantoren nu al favoriet voor de titel in Parijs. De 30-jarige Russin, die vorige week in Stuttgart haar rentree maakte na een dopingschorsing van vijftien maanden, strandde zaterdag in de halve finale tegen de Française Kristina Mladenovic. Sjarapova had nog één zege nodig om vanuit het niets, door haar lange afwezigheid stond er geen ranking meer achter haar naam, in de mondiale top tweehonderd terecht te komen.

Daar stak Mladenovic, één van haar grootste criticasters, een stokje voor. De nummer 19 van de wereld vocht zich na een verloren eerste set terug, waarna ze met 3-6, 7-5, 6-4 een einde maakte aan de opmars van de Russin. In de finale ging Mladenovic gisteren onderuit tegen de Duitse Laura Siegemund: 1-6 6-2 6-7.

Door de nederlaag in Stuttgart heeft Sjarapova deelname aan Roland Garros (vanaf 22 mei) niet meer zelf in de hand. De tweevoudig winnares moet nu hopen op goodwill van de Franse tennisbond, die bepaalt naar wie de wildcards gaan.

Sjarapova zou via die weg toegang kunnen krijgen tot het kwalificatietoernooi. Het zou ook kunnen dat de kampioene van 2011 en 2014 direct een plek krijgt in het hoofdtoernooi, maar daar zullen haar concurrenten niet blij mee zijn.

In de perszaal in Stuttgart werd volop kritiek geleverd op de Russin, die na haar dopingschorsing nog minder vriendinnen heeft dan ze al had op de baan. Sjarapova heeft er geen behoefte aan om thee te drinken met haar concurrenten. Nadat ze de mist in ging met meldonium, het sinds vorig jaar verboden middel waar ze tijdens de Australian Open positief op testte, schromen haar collega's niet om met hun afschuw naar buiten te treden. Mladenovic zei dat iedereen vindt dat ze een valsspeler is, omdat ze tien jaar lang een middel nam dat later verboden werd. De Française respecteerde de carrière van Sjarapova, maar vond haar nooit aardig of netjes richting anderen.

Ontbreken van topspeelsters

Na Stuttgart, waar haar hoofdsponsor Porsche de grote geldschieter is, kwamen ook Madrid en Rome met een wildcard over de brug. Of Roland Garros volgt is niet bekend, maar de manier waarop het over twee weken naar buiten wordt gebracht is al tamelijk overdreven voor een administratieve handeling.

Op 16 mei wordt via een live verbinding op Facebook duidelijk gemaakt of Sjarapova een kaartje krijgt voor het kwalificatietoernooi, of misschien zelfs het hoofdtoernooi.

Belangrijk argument om haar een wildcard te geven zal het ontbreken van andere topspeelsters zijn, al zal dat nooit zo worden gezegd. Met een zwangere Serena Williams heeft het vrouwentennis behoefte aan een kampioene. Zeker in een tijdperk waarin er achter Williams en Sjarapova weinig aansprekende namen zijn. Victoria Azarenka was een speelster die daar verandering in kon brengen, maar zij raakte langdurig geblesseerd, kreeg een zoon en is nu weer op de weg terug.