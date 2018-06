Wil je geen hondsdolheid? Bedwing je aai-impuls

Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, is een dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een infectie met het rabiësvirus, zegt Mariana de Mendonça Melo, internist-infectioloog in het Erasmus MC. Dat ziekenhuis heeft de krachten gebundeld met de tropenafdeling van het voormalige Havenziekenhuis in Rotterdam, al jarenlang een begrip als het gaat over kennis van tropische ziekten en reizigersgeneeskunde.

Rabiës komt overal in de wereld voor, al is de ziekte in Nederland zeldzaam. Dus ja, ook in Egypte, Spanje, Griekenland, Turkije en Frankrijk is de kans op besmetting aanwezig. Maar vanuit Zuid-Amerika, Azië en Afrika komen volgens De Mendonça Melo de meeste meldingen binnen. Alarmcentrale Eurocross noemt de landen Indonesië, Thailand en Vietnam. Reizigers die door deze delen van Azië reizen, kunnen het hondje of aapje beter met rust laten. Een dier, hoe tam het ook lijkt, kan zich ineens bedreigd voelen en bijten.

Wie een besmetting heeft opgelopen met rabiës, krijgt griepachtige verschijnselen zoals koorts. Daarna kunnen er spierkrampen, stuipen en/of verlammingsverschijnselen optreden. En die leiden uiteindelijk tot de dood. Nu gaat het in Nederland om slechts een handvol slachtoffers in een paar jaar, maar wereldwijd sterven jaarlijks ongeveer 60.000 mensen aan een besmetting.

Vleermuizen

De enige remedie is volgens De Mendonça Melo voorkomen dat je besmet raakt. "Het virus wordt verspreid door speeksel van besmette zoogdieren zoals honden, katten, apen of vleermuizen. Het advies is om in streken waar rabiës voorkomt contact met zoogdieren te vermijden. Maak in het buitenland dan ook geen contact met dieren die u niet kent en raak dode of zieke dieren niet aan. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om je tegen rabiës te laten vaccineren."

Het virus wordt overgebracht door een beet, krab of lik van een besmet dier. Via wondjes in de huid of de slijmvliezen (ogen, mond) dringt het virus het lichaam binnen. In Nederland komen rabiësinfecties zelden voor, meestal gaat het om patiënten die het virus in het buitenland hebben opgelopen.

De Mendonça Melo benadrukt dat het belangrijk is een vakantie goed voor te bereiden. Dus niet alleen kijken naar bezienswaardigheden, restaurants en cafés, maar ook naar de gezondheidsrisico's. Dat kan bijvoorbeeld bij de lokale GGD of de Travel Clinic van Erasmus MC.