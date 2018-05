Wil de echte 'Wolf van Wall Street' even terugbetalen?

Zwendelaar Jordan Belfort, de man op wiens leven de film 'The Wolf of Wall Street' is gebaseerd, moet nog altijd 82 miljoen euro terugbetalen aan gedupeerde beleggers. Dat zei een federale rechter woensdag tegen Belforts advocaten tijdens een hoorzitting in New York. Vijftien jaar na zijn veroordeling voor fraude en witwassen wachten de meeste slachtoffers nog op hun geld.

In de jaren tachtig en negentig maakte Belfort beleggers ongeveer 170 miljoen euro afhandig door hen aandelen met een lage waarde, oftewel penny stocks, te verkopen. Zijn effectenkantoor, Stratton Oakmont op Long Island, was een boiler room: een callcenter vanwaaruit verkopers waardeloze aandelen aanprezen bij beleggers en hen op agressieve wijze overhaalden om zo snel mogelijk te investeren. Na de aankoop bleven de beleggers achter met een aandeel dat nauwelijks iets waard was.

De FBI ontmaskerde Stratton Oakmont in 1998. Belfort bekende schuld en zat een straf van 22 maanden uit. Achter de tralies schreef hij de bestseller 'The Wolf of Wall Street'. De gelijknamige film met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol maakte Belfort wereldberoemd. De film toont hoe hij miljoenen verdient en vooral verkwist: met losbandige feesten, cocaïne, prostituees, 'dwergwerpen' op de werkvloer en dure Ferrari's die hij onder invloed in de prak rijdt.

Nieuwe carrière

Daarnaast is Belfort een carrière als spreker begonnen, waarvoor hij tegen flinke vergoeding de wereld rondreist. Zo stond hij in 2014 ook in de Rai in Amsterdam voor een zaal van 2500 bezoekers. Die telden tot wel 900 euro per persoon neer om de Wolf of Wall Street in levenden lijve te zien. Volgens de Amerikaanse officier van justitie leverden de wereldwijde spreekbeurten Belfort van 2013 en tot in 2015 minstens 7,5 miljoen euro op.

Toch lukt het de Amerikaanse overheid niet om hem tot terugbetaling te dwingen. Belfort stelt namelijk dat hij sinds zijn vrijlating niet meer verplicht is te voldoen aan de betalingsregeling. Daarnaast wordt maar niet duidelijk hoeveel hij precies verdient.

Tijdens de zitting in New York afgelopen woensdag was de Wolf zelf niet aanwezig, hij was in Litouwen voor een lezing. De federale rechter zei daarop: "Sorry dat ik zijn drukke agenda moet verstoren, maar hij zal toch eens hier moeten komen, zodat duidelijk wordt wat er nu precies aan de hand is."