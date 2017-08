Wijnhandelaren ruziën om woordgrap

De consument verleiden als hij twijfelend voor dat wijnschap in de supermarkt staat. Twee bedrijven bedachten daarvoor dezelfde tactiek: een woordgrap die inspeelt op het zomergevoel. Château de la Garde, het bedrijf van tv-persoonlijkheid Ilja Gort, brengt sinds juni ZoMerlot uit. Wijnhandelaar LFE uit Maartensdijk bedacht Sum-merlot, een rode wijn die nog niet verkrijgbaar is. Beide concepten lijken zo op elkaar, vindt LFE, dat de wijnhandelaar de rechter in Utrecht gisteren vroeg de concurrent te verbieden de ZoMerlot nog langer te verkopen.

Het punt: LFE liet Sum-merlot officieel registreren als merknaam lang voordat Gort zijn zomerwijn introduceerde. Het resulteerde maandag in de rechtbank in een gekissebis over klanken, uiterlijkheden en concepten. Zoals de vraag hoe consumenten beide namen eigenlijk uitspreken.

Volgens de advocaten van Gort is ZoMerlot op veel verschillende manieren te lezen. Verwijzend naar het jaargetijde, maar ook zoiets als: zo, nu eerst een merlot.

Onzin, vindt LFE. De wijn ‘schreeuwt’ zomer met een parasol op het etiket. Mensen op zoek naar merlot zullen het dus niet anders lezen dan zomer-merlot. Dat geldt ook voor Sum-merlot. Eveneens een verwijzing naar de warme maanden – zij het in het Engels – waarbij de consument wordt aangeraden de wijn gekoeld te drinken. En dat is vrij ongebruikelijk voor een rode wijn, aldus de advocaat.

Het is nu aan de rechter te bepalen of het aannemelijk is dat de consument beide wijnen zal verwarren. Dat is essentieel in het merkenrecht. Lijkt ZoMerlot te veel op Sum-merlot, dan heeft die laatste vanwege de officiële registratie bestaansrecht en de eerste niet.

Maar het merkenrecht kent ook grenzen. Zo is merlot een soortnaam, dus niet te claimen. Datzelfde geldt, volgens de advocaten van Château de la Garde, voor woordspelingen. Mag LFE dat grapje met de zomer en merlot voor zichzelf houden, dan neigt dat naar ‘de monopolisering van de Nederlandse taal’, aldus de advocaat.

Flinke belangen Dat de rechter eraan te pas moet komen, noemt hij bovendien ‘een storm in een glas wijn’. Het gaat enkel om een ‘zomerlijntje’ van het bekende merk La Tulipe van het bedrijf. Zoals de wijnmaker zoveel lijnen en wijnen heeft. Dat ligt voor LFE iets anders. Sum-merlot is onderdeel van een doordacht concept, waar veel tijd en geld in zit, stelt de advocaat. De angst is dat het allemaal voor niets is geweest. Alleen al de gang naar rechter levert beide bedrijven een rekening van zo’n 15.000 euro op, onder andere aan advocaatkosten. De belangen in het wijnschap zijn nou eenmaal flink. De rechter doet 30 augustus uitspraak.

