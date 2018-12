Wijkverpleging zegt gedag tegen de tijdrovende vijfminutenregistratie

Dat heeft minister Hugo de Jonge van volksgezondheid, welzijn en sport afgesproken met verschillende partijen in de zorg.

“Ik ben er blij mee,” zegt Caroline Smeets, die al vijf jaar werkzaam is binnen de wijkverpleegkunde. “Je houdt tijd over om je werk te doen en de zorg te bieden die nodig is.”

Ze heeft met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) actie gevoerd om de administratieve druk op verpleegkundigen te verlichten.

Onzinnig

Nu is het nog zo dat veel wijkverpleegkundigen en -verzorgers iedere vijf minuten die zij besteden, moeten registreren. En dat kost tijd. Smeets schat dat ze wel een kwart van haar tijd kwijt is aan “onzinnige administratie”.

Uit een enquête van V&VN blijkt dat ze niet alleen staat: bijna driekwart van de verpleegkundigen besteedt meer dan 25 procent van zijn tijd aan administratie. Smeets legt uit dat ze vooraf al een indicatie moet geven van de zorg die een cliënt nodig heeft.

Soms gebeurt dat zelfs maanden van tevoren. Achteraf moeten de verpleegkundigen de tijd die ze hebben besteed ook weer bijstellen als de zorg anders uitpakte dan gepland. “Het is een systeem gebaseerd op wantrouwen,” zegt Smeets. Daarbij was de werkdruk volgens haar ook enorm hoog.

Na de afschaffing komt er tijd vrij voor zorg aan de patiënt, denkt de wijkverpleegkundige. Ook de flexibiliteit van het nieuwe registratiesysteem is een groot voordeel. Daardoor kun je zorg inzetten als dit nodig is. “Bijvoorbeeld als je plotseling een extra douchebeurt moet geven, of moet overleggen met mantelzorgers.”

“Doordat wijkverplegers minder tijd hoeven te besteden aan registraties en ze meer plezier beleven aan hun werk, wordt het werk ook aantrekkelijker,” zegt Koen Venekamp van de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. En dat is hard nodig, want er is een nijpend tekort aan werknemers in de zorg. Het UWV meldde in maart dit jaar dat rond de 80 procent van de werkgevers in de thuiszorg moeite heeft met het vullen van vacatures.

Op 1 januari 2020 moet de vijfminutenregistratie volledig uit de zorg zijn verdwenen, twintig jaar na haar invoering. In plaats daarvan komt een simpeler registratiesysteem, gebaseerd op declaraties op basis van planning vooraf. Nu is het aan de zorginstellingen om invulling te geven aan de nieuwe manier van registreren.