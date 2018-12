Daarmee voegt Drosophila melanogaster, zoals ze officieel heet, zich bij een illuster gezelschap, schrijven Franse biologen deze week in het vakblad Science. Het gezelschap van culturele wezens. Dieren die vormen van gedrag of kennis hebben aangeleerd en dat aan hun soortgenoten doorgeven. Aan het nageslacht vooral.

Ooit leek de mens het enige lid van deze club. Totdat bleek dat groepen chimpansees hun eigen gebruiken en gereedschappen hebben. Daar kwamen walvissen bij met specifieke jachttechnieken, en schapen waar elke kudde een traditionele trekroute kent. Ze halen het allemaal niet bij de humane cultuur, maar de uitbreiding laat zien dat culturele ontwikkeling begint bij een elementair principe dat ook dieren kennen.

Bij de fruitvlieg is dat de neiging om te imiteren, concluderen de biologen. Dat bleek toen ze maagdelijke fruitvliegjes lieten toekijken hoe soortgenoten het deden, en vooral met wie. Als de vliegjes zagen dat andere vrouwtjes paarden met paarsvleugelige mannetjes en de exemplaren met groene vleugels negeerden, dan wilden ze zelf ook zo'n paarse.

Peepshow

Daar waren ze extreem in. Als in de peepshows willekeurig werd gevreeën, maakten de vrouwen hun eigen keuzes. Maar als de balans ook maar even doorsloeg naar paars, dan gingen ze daar massaal voor. Zulk hyperconformisme is volgens de biologen belangrijk voor het behoud van een traditie of gebruik.

Dat komt de commentator van Science niet vreemd voor. Laat mensen lijntjes van verschillende grootte zien en vraag welk lijntje even lang is als het voorbeeldlijntje. Een eenvoudige opdracht, maar als de proef begint met personen die een verkeerde combinatie aanwijzen, dan gaan anderen daar gevoeglijk in mee. Wij mensen zijn net zo slaafs in ons kopieergedrag als de fruitvlieg.