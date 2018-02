Wietolie is zo populair dat gemeenten soepelere regels overwegen

Wietolie is ondanks het verbod op wietteelt door particulieren aan een opmars bezig in Nederland. Op tien locaties kunnen mensen nu zonder doktersrecept aan het middel komen, dat chronische pijn, misselijkheid en andere kwalen zou tegengaan.

Volgens oprichter van de zogeheten Social Clubs, Rinus Beintema, bedient hij nu 8000 mensen van medicinale cannabisolie. Dat kunnen kankerpatiënten zijn die de bijwerkingen van chemo willen beteugelen, maar ook reuma- en MS-patiënten. De verkoop is in strijd met de wet, maar patiënten hoeven niet te vrezen: bezit van kleine hoeveelheden wordt wel gedoogd.

De belangstelling is zo groot omdat aanschaf via de apotheek niet vergoed wordt en het gedoogbeleid in Nederland niet genoeg ruimte biedt voor thuiskweek. Bij een maximum van vijf planten belooft justitie niet te vervolgen, maar de planten worden vaak wél afgenomen. Verschillende gemeenten denken erover een uitzondering te maken voor patiënten die met een doktersbriefje kunnen aantonen baat te hebben bij de olie.

Productie

Het zelf produceren van de olie is vrij eenvoudig: door vermalen bladeren van de hennepplant in te koken met kokosvet kan iedereen het zelf. Maar op dit moment staat alleen de gemeente Tilburg dat ook echt toe. Het Groningse Loppersum onderzoekt momenteel of ook het een uitzondering wil maken voor patiënten. Daarnaast zegt Gemeentebelangen De Wolden, de grootste lokale partij van de gelijknamige Drentse gemeente, te willen volgen na de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand.

Steeds moet voor zo’n omslag gepraat worden met de regionale driehoek van Openbaar Ministerie (OM), burgemeester en de politie. Het OM kan echter niet zeggen in hoeveel gemeenten dit gesprek nu speelt. Ook het ministerie van volksgezondheid beschikt niet over dat overzicht, al bevestigt een woordvoerder dat verschillende gemeenten denken over soepelere regels voor wietolie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt met een vergelijkbare reactie.

'Er moet eerst beter onderzoek komen voordat wiet in het basispakket komt' Martin van der Graaff

De wetenschap lijkt verdeeld over de helende werking van cannabisolie. Onlangs stelde de Amerikaanse National Academy of Sciences in een overzichtsartikel dat cannabis chronische pijn en misselijkheid door chemotherapie tegengaat. “Maar ander onderzoek komt weer tot een andere conclusie, het gevonden effect wisselt nogal”, zegt Martin van der Graaff, secretaris van de wetenschappelijke adviesraad van Zorginstituut Nederland.

Daarom raadt zijn instituut de minister voor medische zorg Bruno Bruins af om medische cannabis te vergoeden. “Ons standpunt is: er moet eerst beter onderzoek komen voordat wiet in het basispakket komt.”