Wielrenner Niki Terpstra verrast met zijn overstap naar een Franse ploeg zonder World-Tour-licentie

Hij won er mooie klassiekers, kon er 'gaan met die banaan' zoals hij zelf zei, maar Niki Terpstra tekent geen nieuw contract bij Quick-Step, de Belgische succesformatie. Terpstra zet zijn carrière voort bij een Frans gezelschap: Direct Énergie, de geel-zwarte combinatie met het hoofdkwartier in de fietsgekke regio Vendée.

En dat is toch wel een opmerkelijke stap voor de gewilde winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De Franse ploeg heeft geen World-Tour-licentie, en is voor races op het hoogste niveau afhankelijk van wildcards. De ploeg heeft voor volgend jaar wel een licentie aangevraagd. Het enige probleem: er komt er geen een vrij.

De wildcards, dus. Terpstra zelf, met 34 jaar niet meer de jongste, zal de grootste troef zijn voor het 'veroveren' daarvan. De Noord-Hollander won dit jaar naast 'de Ronde' de E3-Prijs Harelbeke en (vooral belangrijk in Frankrijk) de GP Le Samyn. Een organisatie als die van de Ronde zal de winnaar van een jaar eerder zeker aan de start willen zien.

Ritzege

De ploeg is wel zeker van een wildcard in de Tour de France, waar het vorig jaar met Lilian Calmejane een etappe in wist te winnen. Voor Terpstra is het winnen van een rit in de Tour ook een van de redenen voor de overstap. Op de website van zijn nieuwe ploeg: "Ik heb er veel voor gedaan, maar het is nooit gelukt. Misschien is de overstap naar een Frans team de oplossing."

Mogelijk is ook het absolute kopmanschap een argument geweest. Geen renner in de ploeg is beter dan de Nederlander. Zijn adjudanten in de voorjaarskoersen zijn Adrien Petit en Damien Gaudin. (Nog) niet de namen met statuur - en van wie het nog de vraag is of ze in de finale kunnen helpen.

Het voordeel voor Terpstra is wel dat hij in een totaal nieuwe omgeving komt. Acht jaar reed hij voor de Belgische succesformatie, met winst in Parijs-Roubaix in 2014 en in de Ronde vorig jaar als hoogtepunten. Dit jaar kwam Terpstra maar niet tot overeenstemming met de ploeg over een nieuw contract.

Terpstra wordt na Rein Taaramäe de tweede buitenlander in het Franse gezelschap. Of, zoals de ploeg het omschreef in de introductievideo: 'Hij wordt de grootste Vendeeër onder de Nederlanders'.