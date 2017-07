Wielrenner is kwetsbaar op smalle bandjes

Het is mooi weer, lang licht, en de Tour de France inspireert. Perfecte dagen voor amateurwielrenners. Dat zij ook kwetsbaar zijn, bleek deze week weer. In twee dagen kwamen drie renners om het leven, bij twee afzonderlijke ongelukken in Hulst en bij een botsing in Abbenes.

Lees verder na de advertentie

Het aantal ongevallen met wielrenners daalt. In 2016 meldden zich 4700 wielrenners bij de Eerste Hulp, in 2014 waren dat er 5100. Het aantal beoefenaars van de sport steeg die periode. Wielerbond NTFU kan de afname niet verklaren. "Ik hoop dat het bewustzijn bij wielrenners is toegenomen dat ze kwetsbaar zijn", zegt woordvoerder Esther van der Heijden. Zeker nu de ergernis bij andere weggebruikers toeneemt.

Die ergernis ondervinden ze vaak bij CS030, een Utrechtse vereniging voor wielrenners die niet per se wedstrijden willen rijden, maar wel sportieve uitdaging zoeken. Die irritatie hangt samen met de grote populariteit van de fiets, denkt voorzitter Anouk Suwout. Van de racefiets, maar ook de bakfiets, de elektrische fiets en speed pedelecs. "Die moeten allemaal samen op de fietspaden."

Hoe houden we de fietspaden veilig? Vier opties.

Wees een gentleman Volgens Suwout behoren wielrenners tot de meest verantwoorde fietsers, op de enkeling na die het voor de rest verziekt. Ze zijn alerter, vanwege hun snelheid en omdat ze vaak in groepjes rijden. "Omdat het zo snel gaat, heb je ook de grootste verantwoordelijkheid." Bij CS030 hameren ze er elke training op: gedraag je als een gentleman- of vrouw. "Wij wijzen elkaar op veiligheid. In het begin vinden sommigen het schools, maar zij nemen de regels vanzelf over." Die luiden: niet door rood rijden, maximaal 25 in de bebouwde kom, nooit met meer dan twee man naast elkaar fietsen, signalen geven en niet de stuntpiloot uithangen. "Een CS030-renner zul je nooit recht over een rotonde zien rijden of horen schelden op andere weggebruikers." Alle renners dragen een tenue van de vereniging. "We zeggen ook: je draagt ons shirt, doe je best onze cultuur uit te dragen." De NTFU wil met onder meer de Fietsersbond, de KNWU en de ANWB een gedragscode opstellen voor fietsers. Die hoeft niet ingewikkeld te zijn, zegt Van der Heijden: "Gun elkaar de ruimte als het druk is."

Benoem een wegkapitein Groepen van vier man of meer zouden een wegkapitein moeten hebben, die de route kent en de fanatiekelingen in toom houdt, vindt de NTFU. De bond geeft ervaren renners cursussen. Bij CS030 rijdt met elk groepje een gecertificeerde trainer mee. Bij grotere groepen rijdt ook een wegkapitein achterop. "Dan heb je een paar ogen extra. Dat helpt heel veel."

Snelfietspaden Er komen steeds meer fietsen bij. Die moeten ook in de toekomst de ruimte hebben, zeggen Van der Heijden en Suwout. Bijvoorbeeld met een extra baan voor snelle fietsers. Er ligt al een snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen, daarvan zouden er meer mogen komen. Wielrenners op de autoweg ziet Suwout niet zitten. "Auto's rijden daar vijftig of harder. Als wielrenner red je dat meestal niet. Zeker niet in de bochten." Je gaat vaak net zo hard als een brommer. En die bestuurder moet ook een brom­cer­ti­fi­caat halen. Esther van der Heijden

Een wielrendiploma Suwout vindt het helemaal niet gek, een diploma voordat je de racefiets - of de snelle elektrische speed pedelec - op mag. "Je gaat vaak net zo hard als een brommer. En die bestuurder moet ook een bromcertificaat halen." Volgens Van der Heijden is het niet haalbaar elke beginner een diploma te laten halen. De NTFU geeft wel beginnerscursussen. Die zijn vaak nodig. "Een lichte racefiets met dunne bandjes is heel wat moeilijker te controleren dan een stadsfiets." CS030 traint veel op fietsbeheersing. Met stuurtrainingen, door bidons van de grond te rapen en met mountainbike- en baanclinics. "Door verschillende disciplines te beoefenen, word je een completere renner. Dan ben je ook niet zo bang om een stukje door de berm te rijden of een tikje te krijgen."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.