Wielerkoningin Leontien van Moorsel beschuldigd van epo-gebruik

De verdachtmakingen zijn niet mals. Oud-wielerarts Peter Janssen, werkzaam geweest bij wielerploegen als PDM en Vacansoleil, stelt in een interview in de Volkskrant dat Van Moorsel in de lente van 2000 samen met haar man op consult kwam. In eerste instantie voor trainings- en voedseladviezen, in een later stadium voor het verboden middel epo.

Lees verder na de advertentie

Janssen: "Ik heb het haar een keer voorgedaan, dat is heel simpel. Je doet het niet in je armen, maar in je buik. Je trekt het op, een vetdingetje en dan trek je een soort tent, en daar spuit je het in. Subcutaan, onder de huid. Dan is het wel langer te traceren dan als je het intraveneus doet, maar is het effect ook groter."

Ik heb het haar een keer voorgedaan, dat is heel simpel. Je doet het niet in je armen, maar in je buik Peter Janssen

Janssen zegt dat hij het middel bij een lokale apotheek in Deurne aanschafte. Het ging in totaal om drie kuren van telkens zes injecties. Van Moorsel wint in Sydney drie keer goud en een keer zilver. Een jaar later komt er een eind aan hun samenwerking als de renster zich niet laat controleren in een ziekenhuis en tegen de toegestane grenswaarden zit.

Niet professioneel Janssen heeft daarover contact met haar man Michael Zijlaard: "Ik deel hem mede dat hij niet professioneel bezig is en dat (zoals duidelijk is afgesproken) regelmatig bloedonderzoek nodig is om de epo-dosis aan te kunnen passen." Zijlaard is tegenwoordig teammanager van de opleidingsploeg Roompot Oranje Peloton. Van Moorsel is overigens nooit betrapt op het gebruik van verboden prestatie bevorderende middelen. Van Moorsel (47) runt tegenwoordig een gasthuis voor mensen met een eetstoornis. Ze laat in een verklaring weten dat zij zich niet herkent in het artikel en in de woorden van Janssen. De voormalige wielerdokter beschuldigt in het stuk ook andere ex-wielrenners, teammanagers en (schaats)trainers van dopinggebruik, het rommelen met medische attesten die het toedienen van onder meer cortisonen moesten valideren en van wegkijken van de oorzaken. Steven Rooks, Gert-Jan Theunisse, Aart Vierhouten, Ab Krook en Tjeerd de Vries ontkennen in een reactie de beschuldigingen. Opmerkelijk is overigens dat Janssen (75), tegenwoordig woonachtig in Thailand, wielerinstanties, bonden en overheid oproept hun organisaties op de schop te nemen: "De dopingbestrijding moet compleet onafhankelijk." Voor iemand die jarenlang het systeem draaiende hield en zich daarbij verschool achter zijn medisch beroepsgeheim, komt zijn confessie veel te laat.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.