Wielerbond kiest coach met dopingverleden

Huck testte in 1991 tijdens baanwedstrijden in het Italiaanse Bassano del Grappa positief op het anabole hormoon nortestosteron, een derivaat van het verboden middel nandrolon. In de urine van de toen 26-jarige baansprinter werden sporen van het verboden spierversterkende middel aangetroffen. Ook de contra-expertise bleek positief. Huck werd daarop voor drie maanden geschorst. De wielerbond KNWU vindt dat echter 'geen beletsel' voor het toekomstig functioneren van de Duitser.

"Dat is ons bekend", reageerde de KNWU gisteren nadat de bond een dag eerder de benoeming van de voormalige sprinter bekend maakte. Huck is de opvolger van de succesvolle René Wolff, onder wiens leiding Nederland drie olympische medailles won. Volgens technisch directeur Johan Lammerts is Huck nooit veroordeeld voor zijn dopinggebruik. "Hij is vrijgesproken vanwege procedurefouten."

Formalistisch Voor de KNWU telt niet het vergrijp maar de afwikkeling. Dat is, op z'n zachtst gezegd, een nogal formalistische benadering voor een bond die zich profileert als serieuze partner in de strijd tegen doping. "Ik weet niet precies welke procedurefouten er zijn gemaakt, maar het is uiteindelijk zo dat de officiële instanties hem nooit hebben geschorst", aldus Lammerts. "Wij hebben een aantal jaren een standpunt ingenomen bij de KNWU dat hier niemand kan werken die ooit in aanraking is gekomen met fouten betreffende het dopingreglement. Wij hebben hier dus intern zorgvuldig over gesproken. Wij wilden dit niet zwaarder laten wegen dan het is." Volgens Huck testte in 1991 tijdens het baantoernooi ruim 25 renners positief waaronder hij. De UCI, de internationale wielerunie, had volgens de voormalige Oost-Duitser twijfels bij de uitkomst van die dopingtesten. Controles werden in die tijd overigens verricht door de UCI, niet door een onafhankelijke instantie. De Wada zag pas in 1999 het licht.

Verklaring De KNWU gaat mee in de uitleg van de 52-jarige baancoach die in 1989 en 1990 wereldkampioen werd bij de amateurs. Lammerts: "Wij hebben hem gesproken en daarna een verklaring laten tekenen dat hij nooit in aanraking is gekomen met doping. Zoals wij dat alle coaches laten tekenen binnen de KNWU." De vraag is waarom de bond dit deel van Hucks doopceel niet naar buiten bracht. "Wij hadden daar melding van kunnen maken maar dan kun je van alles wel een melding maken", meent Lammerts. Volgens Anne Loes Kokhuis, woordvoerster van de KNWU, is Hucks verleden 'bekend en heeft hij de anti-doping clausule ondertekend'. Daarmee is blijkbaar de kous af. Voor de KNWU geldt zoals gezegd het uiteindelijke oordeel van de UCI. Wat als Huck echter niet vanwege procedurefouten was vrijgepleit? Lammerts meent dat in dat geval Huck mogelijk afgevallen zou zijn als bondscoach. "Ik denk wel dat het anders zou zijn als hij was veroordeeld." Huck komt per 15 september over van de Amerikaanse wielerbond waar hij momenteel nog de nationale sprintploeg onder zijn hoede heeft. Voor de KNWU gelden vooral sportieve overwegingen, liet Lammerts weten. "Bill is een ervaren coach die goed in ons team past. Daarnaast zijn de renners heel positief over zijn komst en dat vind ik erg belangrijk."

